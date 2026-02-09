Меркушина дебютувала на Олімпіаді в лижах своєї сестри

Олександра Меркушина під час спуску. Фото: Grega Valancic/VOIGT/GettyImages

Українська біатлоністка Олександра Меркушина офіційно дебютувала на Олімпійських іграх-2026, взявши участь у змішаній естафеті в Антхольці. Вона закривала дистанцію останньою та зуміла втримати восьму позицію для збірної України.

Меркушина припустилася мінімальних втрат на стрільбі та впевнено провела заключне коло, після чого поділилася враженнями від участі в ОІ-2026, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Особливість цього старту полягала не тільки в статусі дебюту, а й в екіпіровці. Олександра Меркушина вийшла на гонку в лижах своєї сестри Анастасії, які раніше принесли їй "золото" чемпіонату Європи-2026 в індивідуальній гонці. Саме ця історія стала причиною рішення використати перевірений інвентар у важливий момент.

Олександра Меркушина в Італії. Фото: instagram.com/merkushyna.olks/

Сімейний символ замість експерименту

Для самої Олександри цей старт став продовженням внутрішнього шляху, який вона проходила поруч із сестрою. Спільні тренування влітку та рівні робочі показники створили відчуття готовності до рівня Олімпійських ігор, а сімейний успіх став додатковим психологічним ресурсом перед головним стартом.

Після перегонів Меркушина підкреслила, що перемога сестри дала їй сильний емоційний заряд та впевненість у власних силах. Вона зазначила, що тривала спільна робота допомогла їй повірити у свій рівень і спокійно вийти на олімпійську трасу.

Також біатлоністка додала, що рада стати третьою представницею своєї сім'ї на Олімпійських іграх та сподівається, що ця традиція колись продовжиться і в наступному поколінні.

