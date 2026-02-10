Відео
Головна Олімпіада Скандал на Олімпіаді — спортсмени масово скаржаться на медалі

Скандал на Олімпіаді — спортсмени масово скаржаться на медалі

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 10:28
Спортсмени масово скаржаться на якість олімпійських медалей
Матильда Гремо зі Швейцарії із золотою медаллю. Фото: Reuters/Mathilde Gremaud

Під час Олімпійських Ігор-2026 стався ще один випадок, який кидає тінь на репутацію організації турніру. Багато призерів почали скаржитися на якість медалей, які їм вручили.

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор у Мілані пообіцяв розібратися в ситуації, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Читайте також:

У перші дні змагань одразу декілька призерів повідомили про те, що у щойно отриманих нагород виникли технічні проблеми. Про несправності розповіли представники збірної США та Німеччини. Американські спортсменки Брізі Джонсон та Аліса Лю заявили, що у їхніх золотих медалей практично одразу після церемонії нагородження від'єдналися стрічки, а в німецьких біатлоністок під час святкування бронзи одна з медалей взагалі впала на землю.

Филипп Раймунд
Філіп Раймунд з Німеччини випробовує медаль на міцність. Фото: Reuters/Philipp Raimund

Чому інцидент із медалями викликав резонанс

Організатори підтвердили, що обізнані про те, що трапилося, і почали внутрішню перевірку, щоб встановити причину дефекту. В оргкомітеті наголосили, що момент вручення медалей є одним із найважливіших для атлетів, тому якості нагород буде приділена особлива увага, а рішення щодо подальших дій ухвалять після завершення розслідування.

Олимпийские медали
Виробництво олімпійських медалей. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

При цьому питання про можливу заміну пошкоджених медалей поки що залишається відкритим. Подібні випадки вже виникали на попередніх Олімпійських іграх: після турніру в Парижі оргкомітет отримав сотні запитів на заміну нагород через їхнє швидке зношування, і тоді організатори пообіцяли замінити всі медалі, з якими виникли проблеми.

Нагадаємо, у чемпіонаті Англії з футболу несподівано змінився фаворит у боротьбі за титул.

Українські спортсмени не завоювали медалі в третій день Олімпіади, але з табору національної команди є хороші новини.

скандал спорт медалі олімпіада Олімпійські ігри-2026
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
