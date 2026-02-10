ОІ-2026: як виступили українці в третій змагальний день у Мілані та Кортіні

Євген Марусяк. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов третій змагальний день. В програмі взяли участь українські спортсмени.

Представники синьо-жовтої команди були представлені в двох дисциплінах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Віталій Калініченко. Фото: Reuters

Виступи українців у третій змагальний день

Збірна України завершила день без виходу до фінальних раундів.

У змаганнях із санного спорту серед жінок після двох стартових заїздів українки перебувають поза боротьбою за медалі. Юліанна Туницька показала 16-й результат за сумою двох заїздів, тоді як Олена Смага завершила день на 18-й позиції. Водночас обидві спортсменки зберігають шанси покращити підсумкові місця, адже вирішальні третій і четвертий заїзди відбудуться 10 лютого.

У стрибках з трампліна серед чоловіків Україна не була представлена у фіналі. Євген Марусяк посів 42-ге місце в основному раунді, Віталій Калініченко став 49-м. Для проходу до фінального етапу необхідно було потрапити до топ-30, чого українським стрибунам зробити не вдалося.

