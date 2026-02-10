ОИ-2026: как выступили украинцы в третий соревновательный день в Милане и Кортине

Евгений Марусяк. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел третий соревновательный день. В программе приняли участие украинские спортсмены.

Представители сине-желтой команды были представлены в двух дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.

Виталий Калиниченко. Фото: Reuters

Выступления украинцев в третий соревновательный день

Сборная Украины завершила день без выхода в финальные раунды.

В соревнованиях по санному спорту среди женщин после двух стартовых заездов украинки находятся вне борьбы за медали. Юлианна Туницкая показала 16-й результат по сумме двух заездов, тогда как Елена Смага завершила день на 18-й позиции. В то же время обе спортсменки сохраняют шансы улучшить итоговые места, ведь решающие третий и четвертый заезды состоятся 10 февраля.

В прыжках с трамплина среди мужчин Украина не была представлена в финале. Евгений Марусяк занял 42-е место в основном раунде, Виталий Калиниченко стал 49-м. Для прохода в финальный этап необходимо было попасть в топ-30, чего украинским прыгунам сделать не удалось.

