Главная Олимпиада Третий день Олимпиады — как выступили украинцы

Третий день Олимпиады — как выступили украинцы

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 06:15
ОИ-2026: как выступили украинцы в третий соревновательный день в Милане и Кортине
Евгений Марусяк. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел третий соревновательный день. В программе приняли участие украинские спортсмены.

Представители сине-желтой команды были представлены в двух дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.

Виталий Калиниченко
Виталий Калиниченко. Фото: Reuters

Выступления украинцев в третий соревновательный день

Сборная Украины завершила день без выхода в финальные раунды.

В соревнованиях по санному спорту среди женщин после двух стартовых заездов украинки находятся вне борьбы за медали. Юлианна Туницкая показала 16-й результат по сумме двух заездов, тогда как Елена Смага завершила день на 18-й позиции. В то же время обе спортсменки сохраняют шансы улучшить итоговые места, ведь решающие третий и четвертый заезды состоятся 10 февраля.

В прыжках с трамплина среди мужчин Украина не была представлена в финале. Евгений Марусяк занял 42-е место в основном раунде, Виталий Калиниченко стал 49-м. Для прохода в финальный этап необходимо было попасть в топ-30, чего украинским прыгунам сделать не удалось.

Напомним, наиболее возрастной украинский спортсмен на Олимпиаде удивил своим результатом.

прыжки с трамплина зимние виды спорта Евгений Марусяк Виталий Калиниченко Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
