Головна Олімпіада Гераскевич пояснив, чому йому заборонили виступати в спеціальному шоломі

Гераскевич пояснив, чому йому заборонили виступати в спеціальному шоломі

Дата публікації: 10 лютого 2026 09:17
Гераскевич зіткнувся із забороною перед стартом Олімпіади
Владислав Гераскевич на Олімпіаді. Фото: Reuters/Cristiano Corvino

Українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили використання спеціального шолома на Олімпійських іграх-2026, на якому зображені загиблі українські спортсмени.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву спортсмена в Instagram.

Читайте також:

Владислав Гераскевич уточнив, що рішення ухвалили вже після перших тренувань на олімпійському треку. Раніше скелетоніст виходив на тренування в цьому шоломі, проте представники Міжнародного олімпійського комітету визнали його використання неприпустимим. За словами спортсмена, йдеться не про технічні вимоги, а про трактування символіки, яку в МОК розцінили як потенційно проблемну для змагань.

Владислав Гераскевич
Шолом Гераскевича. Фото: Reuters/Cristiano Corvino

Конфлікт Гераскевича з МОК

На шоломі Владислава зображені портрети українських атлетів, які загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, включно з фігуристом Дмитром Шарпаром та 19-річним біатлоністом Євгеном Малішевим. Ця деталь стала центральною причиною суперечки, оскільки для Гераскевича шолом є формою пам'яті, а не жестом протесту.

Ситуація набула широкого суспільного резонансу після реакції Володимира Зеленського, який публічно підтримав спортсмена. Президент наголосив, що подібне нагадування про загиблих не може розглядатися як політична акція і, навпаки, відображає цінності олімпійського руху, які ґрунтуються на ідеї миру та захисту життя.

Сам Гераскевич заявив, що готує офіційний запит до МОК з вимогою переглянути рішення та дозволити виступ у цьому шоломі.

"Це рішення просто розбиває серце та створює відчуття зради тих спортсменів, які були частиною олімпійського руху. Нам не дають можливості вшанувати людей, які більше ніколи не вийдуть на спортивну арену. При цьому в минулому МОК уже допускав подібні форми пам'яті, але для України зараз вирішили встановити особливі правила", — заявив скелетоніст.

Нагадаємо, з табору одімпійської збірної України надійшло одразу декілька новин за підсумками третього дня змагань.

А в англійській Прем'єр-лізі вже відомий майбутній переможець за версією Суперкомп'ютера.

спорт війна в Україні Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
