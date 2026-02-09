У Гераскевича можуть виникнути проблеми з МОК через його шолом

Владислав Гераскевич на Олімпіаді. Фото: FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

Український скелетоніст Владислав Гераскевич підготував спеціальний шолом для виступу на Олімпійських іграх-2026 та використав його на перших тренуваннях на олімпійському треку.

Елемент екіпірування одразу привернув увагу, оскільки на ньому розміщені зображення українських спортсменів, загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Після тренувального заїзду Владислав Гераскевич дав зрозуміти, що навколо його шолома виникли певні питання. За словами спортсмена, ще до початку Ігор до нього зверталися представники Міжнародного олімпійського комітету, які цікавилися можливою реакцією на подібну символіку під час змагань у Мілані.

Владислав Гераскевич на трасі. Фото: Federico Manoni/NurPhoto via Getty Images

Чому шолом Гераскевича викликав питання

Український спортсмен не став вдаватися в деталі та наголосив, що зараз триває процес узгодження. Він зазначив, що поки що використовує шолом на тренуваннях, а подальше рішення залежатиме від обговорень з організаторами та офіційними структурами Олімпіади.

"Є певні проблеми з приводу шолома. Поки що ми його не будемо показувати та сподіваємося, що найближчими днями все стане зрозуміло. Зараз є зауваження, і ми це питання узгоджуємо і з'ясовуємо", — розповів Гераскевич.

Нагадаємо, одна з найкращих українських спортсменок пояснила, чому виступає в чужій екіпіровці на Олімпіаді в Італії.

