У Гераскевича могут возникнуть проблемы с МОК из-за его шлема

Гераскевич на Олимпиаде красиво отдал дань уважения погибшим спортсменам
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подготовил специальный шлем для выступления на Олимпийских играх-2026 и использовал его на первых тренировках на олимпийском треке.
Элемент экипировки сразу привлек внимание, поскольку на нем размещены изображения украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".
После тренировочного заезда Владислав Гераскевич дал понять, что вокруг его шлема возникли определенные вопросы. По словам спортсмена, еще до начала Игр к нему обращались представители Международного олимпийского комитета, которые интересовались возможной реакцией на подобную символику во время соревнований в Милане.
Почему шлем Гераскевича вызвал вопросы
Украинский спортсмен не стал вдаваться в детали и подчеркнул, что сейчас идет процесс согласования. Он отметил, что пока использует шлем на тренировках, а дальнейшее решение будет зависеть от обсуждений с организаторами и официальными структурами Олимпиады.
"Есть определённые проблемы по поводу шлема. Пока мы его не будем показывать и надеемся, что в ближайшие дни все станет понятно. Сейчас есть замечания, и мы этот вопрос согласовываем и выясняем", — рассказал Гераскевич.
