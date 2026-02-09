Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Гераскевич на Олимпиаде красиво отдал дань уважения погибшим спортсменам

Гераскевич на Олимпиаде красиво отдал дань уважения погибшим спортсменам

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 18:06
У Гераскевича могут возникнуть проблемы с МОК из-за его шлема
Владислав Гераскевич на Олимпиаде. Фото: FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подготовил специальный шлем для выступления на Олимпийских играх-2026 и использовал его на первых тренировках на олимпийском треке.

Элемент экипировки сразу привлек внимание, поскольку на нем размещены изображения украинских спортсменов, погибших в результате полномасштабного вторжения России, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт". 

Реклама
Читайте также:

После тренировочного заезда Владислав Гераскевич дал понять, что вокруг его шлема возникли определенные вопросы. По словам спортсмена, еще до начала Игр к нему обращались представители Международного олимпийского комитета, которые интересовались возможной реакцией на подобную символику во время соревнований в Милане. 

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич на трассе. Фото: Federico Manoni/NurPhoto via Getty Images

Почему шлем Гераскевича вызвал вопросы 

Украинский спортсмен не стал вдаваться в детали и подчеркнул, что сейчас идет процесс согласования. Он отметил, что пока использует шлем на тренировках, а дальнейшее решение будет зависеть от обсуждений с организаторами и официальными структурами Олимпиады.

"Есть определённые проблемы по поводу шлема. Пока мы его не будем показывать и надеемся, что в ближайшие дни все станет понятно. Сейчас есть замечания, и мы этот вопрос согласовываем и выясняем", — рассказал Гераскевич. 

Напомним, одна из лучших украинских спортсменов объяснила, почему выступает в чужой экипировке на Олимпиаде в Италии. 

В деле Михаила Мудрика появилось новое обстоятельство после резкого комментария МИД Украины. 

спорт Спортсмены в ВСУ война в Украине Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации