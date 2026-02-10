Гераскевич столкнулся с запретом перед стартом Олимпиады

Владислав Гераскевич на Олимпиаде. Фото: Reuters/Cristiano Corvino

Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использование специального шлема на Олимпийских играх-2026, на котором изображены погибшие украинские спортсмены.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление спортсмена в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Владислав Гераскевич уточнил, что решение было принято уже после первых тренировок на олимпийском треке. Ранее скелетонист выходил на тренировки в этом шлеме, однако представители Международного олимпийского комитета сочли его использование недопустимым. По словам спортсмена, речь идет не о технических требованиях, а о трактовке символики, которую в МОК расценили как потенциально проблемную для соревнований.

Шлем Гераскевича. Фото: Reuters/Cristiano Corvino

Конфликт Гераскевича с МОК

На шлеме Владислава изображены портреты украинских атлетов, погибших в результате полномасштабной войны России против Украины, включая фигуриста Дмитрия Шарпара и 19-летнего биатлониста Евгения Малишева. Эта деталь стала центральной причиной спора, поскольку для Гераскевича шлем является формой памяти, а не жестом протеста.

Ситуация получила широкий общественный резонанс после реакции Владимира Зеленского, который публично поддержал спортсмена. Президент подчеркнул, что подобное напоминание о погибших не может рассматриваться как политическая акция и, напротив, отражает ценности олимпийского движения, основанные на идее мира и защиты жизни.

Сам Гераскевич заявил, что готовит официальный запрос в МОК с требованием пересмотреть решение и разрешить выступление в этом шлеме.

"Это решение просто разбивает сердце и создаёт ощущение предательства тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения. Нам не дают возможности вшанувати людей, которые больше никогда не выйдут на спортивную арену. При этом в прошлом МОК уже допускал подобные формы памяти, но для Украины сейчас решили установить особые правила", — заявил скелетонист.

Напомним, из лагеря одимпийской сборной Украины поступило сразу несколько новостей по итогам третьего дня соревнований.

А в английской Премьер-лиге уже известен будущий победитель по версии Суперкомпьютера.