Гераскевич столкнулся с запретом перед стартом Олимпиады

Гераскевич объяснил, почему ему запретили выступать в специальном шлеме
Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использование специального шлема на Олимпийских играх-2026, на котором изображены погибшие украинские спортсмены.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление спортсмена в Instagram.
Владислав Гераскевич уточнил, что решение было принято уже после первых тренировок на олимпийском треке. Ранее скелетонист выходил на тренировки в этом шлеме, однако представители Международного олимпийского комитета сочли его использование недопустимым. По словам спортсмена, речь идет не о технических требованиях, а о трактовке символики, которую в МОК расценили как потенциально проблемную для соревнований.
Конфликт Гераскевича с МОК
На шлеме Владислава изображены портреты украинских атлетов, погибших в результате полномасштабной войны России против Украины, включая фигуриста Дмитрия Шарпара и 19-летнего биатлониста Евгения Малишева. Эта деталь стала центральной причиной спора, поскольку для Гераскевича шлем является формой памяти, а не жестом протеста.
Ситуация получила широкий общественный резонанс после реакции Владимира Зеленского, который публично поддержал спортсмена. Президент подчеркнул, что подобное напоминание о погибших не может рассматриваться как политическая акция и, напротив, отражает ценности олимпийского движения, основанные на идее мира и защиты жизни.
Сам Гераскевич заявил, что готовит официальный запрос в МОК с требованием пересмотреть решение и разрешить выступление в этом шлеме.
"Это решение просто разбивает сердце и создаёт ощущение предательства тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения. Нам не дают возможности вшанувати людей, которые больше никогда не выйдут на спортивную арену. При этом в прошлом МОК уже допускал подобные формы памяти, но для Украины сейчас решили установить особые правила", — заявил скелетонист.
