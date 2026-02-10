Спортсмены массово жалуются на качество олимпийских медалей

Матильда Гремо из Швейцарии с золотой медалью. Фото: Reuters/Mathilde Gremaud

Во время Олимпийских Игр-2026 произошел еще один случай, который бросает тень на репутацию организации турнира. Многие призеры начали жаловаться на качество медалей, которые им вручили.

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Милане пообещал разобраться в ситуации, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

В первые дни соревнований сразу несколько призеров сообщили о том, что у только что полученных наград возникли технические проблемы. О неисправностях рассказали представители сборной США и Германии. Американские спортсменки Бризи Джонсон и Алиса Лю заявили, что у их золотых медалей практически сразу после церемонии награждения отсоединились ленточки, а у немецких биатлонисток во время празднования бронзы одна из медалей и вовсе упала на землю.

Филипп Раймунд из Германии испытывает медаль на прочность. Фото: Reuters/Philipp Raimund

Почему инцидент с медалями вызвал резонанс

Организаторы подтвердили, что осведомлены о случившемся, и начали внутреннюю проверку, чтобы установить причину дефекта. В оргкомитете подчеркнули, что момент вручения медалей является одним из самых важных для атлетов, поэтому качеству наград будет уделено особое внимание, а решение по дальнейшим действиям примут после завершения расследования.

Производство олимпийских медалей. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

При этом вопрос о возможной замене поврежденных медалей пока остается открытым. Подобные случаи уже возникали на предыдущих Олимпийских играх: после турнира в Париже оргкомитет получил сотни запросов на замену наград из-за их быстрого износа, и тогда организаторы пообещали заменить все медали, с которыми возникли проблемы.

Украинские спортсмены не завоевали медали в третий день Олимпиады, но из лагеря национальной команды есть хорошие новости.