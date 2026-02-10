Легендарний олімпійський чемпіон підтримав Гераскевича та Україну

Домінік Гашек із домашніми улюбленцями. Фото: instagram.com/dominik.hasek_39/

Відомий у минулому чеський воротар Домінік Гашек прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити українському скелетоністові Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпійських іграх-2026 у шоломі із зображеннями загиблих українських спортсменів.

Свою позицію Гашек опублікував у соцмережах, різко розкритикувавши дії олімпійських функціонерів, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

На думку колишнього хокеїста, заборона має особливо контрастний вигляд на тлі допуску до Ігор групи російських спортсменів, жоден з яких публічно не засудив війну проти України. Домінік Гашек підкреслив, що подібні рішення формують небезпечний дисбаланс цінностей та спотворюють саму суть олімпійського руху.

Домінік Гашек виступає на підтримку України. Фото: instagram.com/dominik.hasek_39/

Чому заява Гашека посилила скандал

Чеський спортсмен послідовно виступає проти участі російських та білоруських атлетів у міжнародних змаганнях від початку повномасштабного вторгнення РФ. Його позиція регулярно знаходить відгук у спортивній спільноті, а нинішня ситуація з Гераскевичем стала, на думку багатьох експертів, черговим прикладом подвійних стандартів з боку МОК.

"Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському спортсмену вшановувати своїх загиблих співвітчизників на олімпійській арені. При цьому організація допустила участь громадян Росії, які не засудили агресивну війну та злочини своєї країни. На жаль, у такому вигляді Олімпіада перетворюється на рекламу цієї війни", — заявив Гашек.

Нагадаємо, багато спортсменів почали скаржитися на якість медалей, якими нагороджують переможців на Олімпіаді-2026.

Київське "Динамо" відмовилося від трансляцій своїх матчів, що викликало широкий резонанс і нерозуміння.