Легендарный олимпийский чемпион поддержал Гераскевича и Украину

Доминик Гашек с домашними питомцами. Фото: instagram.com/dominik.hasek_39/

Известный в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал решение Международного олимпийского комитета запретить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпийских играх-2026 в шлеме с изображениями погибших украинских спортсменов.

Свою позицию Гашек опубликовал в соцсетях, резко раскритиковав действия олимпийских функционеров, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

По мнению бывшего хоккеиста, запрет выглядит особенно контрастно на фоне допуска к Играм группы российских спортсменов, ни один из которых публично не осудил войну против Украины. Доминик Гашек подчеркнул, что подобные решения формируют опасный дисбаланс ценностей и искажают саму суть олимпийского движения.

Доминик Гашек выступает в поддержку Украины. Фото: instagram.com/dominik.hasek_39/

Почему заявление Гашека усилило скандал

Чешский спортсмен последовательно выступает против участия российских и белорусских атлетов в международных соревнованиях с начала полномасштабного вторжения РФ. Его позиция регулярно находит отклик в спортивном сообществе, а нынешняя ситуация с Гераскевичем стала, по мнению многих экспертов, очередным примером двойных стандартов со стороны МОК.

"Международный олимпийский комитет запретил украинскому спортсмену чтить своих погибших соотечественников на олимпийской арене. При этом организация допустила участие граждан России, которые не осудили агрессивную войну и преступления своей страны. К сожалению, в таком виде Олимпиада превращается в рекламу этой войны", — заявил Гашек.

Напомним, многие спортсмены начали жаловаться на качество медалей, которые награждают победителей на Олимпиаде-2026.

Киевское "Динамо" отказалось от трансляций своих матчей, что вызвало широкий резонанс и непонимание.