Головна Олімпіада Гераскевич повідомив, що не зніме шолом попри розпорядження МОК

Гераскевич повідомив, що не зніме шолом попри розпорядження МОК

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 21:41
Гераскевич відмовився йти на поступки МОК і буде виступати у шоломі пам’яті
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Український скелетоніст Владислав Гераскевич вирішив не йти на примирення з Міжнародним олімпійським комітетом. Раніше МОК заборонив йому виступати та тренуватися в шоломі з фото загиблих унаслідок війни спортсменів.

Гераскевич не збирається погоджуватися на умови МОК і не буде змінювати шолом на чорну пов’язку. Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на слова спортсмена в ефірі "Суспільне Спорт".

Читайте також:
Владислав Гераскевич
Шолом в руках Владислава Гераскевича. Фото: Reuters

Гераскевич не піде на поступки

Гераскевич заявив, що не планує відмовлятися від використання шолома, попри заборону з боку МОК.

За його словами, він вважає своїм обов’язком ушанувати пам’ять загиблих, адже саме завдяки їхній самопожертві спортсмени сьогодні можуть змагатися на міжнародній арені.

"Я вірю, що вони заслужили бути тут разом зі мною. Я не зраджу цих атлетів. Мій план — виступати в цьому шоломі на всіх тренуваннях і в змагальний день", — сказав Гераскевич.

Скелетоніст також прокоментував можливі санкції в разі повторного порушення заборони. Він звернув увагу на те, що в спорті вже були випадки політичних жестів і вибіркового застосування обмежень.

Зокрема, Гераскевич нагадав про ситуацію з італійським спортсменом Рональдом Фішналлером, якому не було заборонено використовувати російський прапор на шоломі.

Нагадаємо, раніше Гераскевича підтримав легендарний чеський хокеїст НХЛ.

Також відомо, що призери Олімпійських ігор-2026 скаржаться на погану якість медалей.

МОК олімпіада Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
