Україна
МОК запропонувал Гераскевичу альтернативу шолому — про що йдеться

МОК запропонувал Гераскевичу альтернативу шолому — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 14:31
МОК зробив виняток для Гераскевича на Олімпіаді-2026
Владислав Гераскевич під час турніру. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Міжнародний олімпійський комітет пішов на частковий компроміс у ситуації навколо українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед Олімпійськими іграми-2026.

Після заборони на використання шолома із зображеннями загиблих українських спортсменів організація погодилася зробити виняток із правил, повідомляє портал Новини.LIVE.

У МОК дали зрозуміти, що розуміють прагнення атлетів вшанувати пам'ять друзів та колег, які загинули під час війни. При цьому використання шолома із зображеннями було визнано невідповідним чинному регламенту, через що Владиславу Гераскевичу відмовили в можливості виходити з ним на офіційні старти.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич на Іграх-2026. Фото: Reuters/Annegret Hilse

У чому полягає компроміс

Як альтернативу МОК дозволив Гераскевичу виступати на змаганнях із чорною траурною пов'язкою. Такий формат було визнано допустимим і таким, що не суперечить правилам Олімпійських ігор, що дало змогу зберегти символ пам'яті в нейтральній формі.

Представники МОК підкреслили, що таке рішення є рідкісним винятком і розглядається як збалансований вихід зі складної ситуації. В олімпійському русі нагадали, що на попередніх Іграх спортсменам в аналогічних випадках відмовляли навіть у праві використовувати траурні пов'язки, що робить нинішній крок помітним прецедентом.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 виник ще один скандал, який розлютив спортсменів одразу з декількох збірних.

В українському футболі теж сталася неприємна ситуація, яка пов'язана з неоднозначним рішенням київського "Динамо".

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт МОК Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
