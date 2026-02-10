МОК зробив виняток для Гераскевича на Олімпіаді-2026

Владислав Гераскевич під час турніру. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Міжнародний олімпійський комітет пішов на частковий компроміс у ситуації навколо українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед Олімпійськими іграми-2026.

Після заборони на використання шолома із зображеннями загиблих українських спортсменів організація погодилася зробити виняток із правил, повідомляє портал Новини.LIVE.

У МОК дали зрозуміти, що розуміють прагнення атлетів вшанувати пам'ять друзів та колег, які загинули під час війни. При цьому використання шолома із зображеннями було визнано невідповідним чинному регламенту, через що Владиславу Гераскевичу відмовили в можливості виходити з ним на офіційні старти.

Владислав Гераскевич на Іграх-2026. Фото: Reuters/Annegret Hilse

У чому полягає компроміс

Як альтернативу МОК дозволив Гераскевичу виступати на змаганнях із чорною траурною пов'язкою. Такий формат було визнано допустимим і таким, що не суперечить правилам Олімпійських ігор, що дало змогу зберегти символ пам'яті в нейтральній формі.

Представники МОК підкреслили, що таке рішення є рідкісним винятком і розглядається як збалансований вихід зі складної ситуації. В олімпійському русі нагадали, що на попередніх Іграх спортсменам в аналогічних випадках відмовляли навіть у праві використовувати траурні пов'язки, що робить нинішній крок помітним прецедентом.

