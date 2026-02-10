Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

МОК предложил Гераскевичу альтернативу шлему — о чем речь

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 14:31
МОК сделал исключение для Гераскевича на Олимпиаде-2026
Владислав Гераскевич во время турнира. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Международный олимпийский комитет пошел на частичный компромисс в ситуации вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед Олимпийскими играми-2026.

После запрета на использование шлема с изображениями погибших украинских спортсменов организация согласилась сделать исключение из правил, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В МОК дали понять, что понимают стремление атлетов почтить память друзей и коллег, погибших в ходе войны. При этом использование шлема с изображениями было признано несоответствующим действующему регламенту, из-за чего Владиславу Гераскевичу отказали в возможности выходить с ним на официальные старты. 

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич на Играх-2026. Фото: Reuters/Annegret Hilse

В чем заключается компромисс 

В качестве альтернативы МОК разрешил Гераскевичу выступать на соревнованиях с черной траурной повязкой. Такой формат был признан допустимым и не противоречащим правилам Олимпийских игр, что позволило сохранить символ памяти в нейтральной форме.

Представители МОК подчеркнули, что подобное решение является редким исключением и рассматривается как сбалансированный выход из сложной ситуации. В олимпийском движении напомнили, что на предыдущих Играх спортсменам в аналогичных случаях отказывали даже в праве использовать траурные повязки, что делает нынешний шаг заметным прецедентом. 

Напомним, на Олимпиаде-2026 возник еще один скандал, который разозлил спортсменов сразу из нескольких сборных. 

В украинском футболе тоже произошла неприятная ситуация, которая связана с неоднозначным решением киевского "Динамо". 

спорт МОК Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
