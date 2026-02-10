Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Гераскевич сообщил, что не снимет шлем, несмотря на распоряжение МОК

Гераскевич сообщил, что не снимет шлем, несмотря на распоряжение МОК

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 21:41
Гераскевич отказался идти на уступки МОК и будет выступать в шлеме памяти
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич решил не идти на примирение с Международным олимпийским комитетом. Ранее МОК запретил ему выступать и тренироваться в шлеме с фото погибших в результате войны спортсменов.

Гераскевич не собирается соглашаться на условия МОК и не будет менять шлем на черную повязку. Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на слова спортсмена в эфире "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте также:
Владислав Гераскевич
Шлем в руках Владислава Гераскевича. Фото: Reuters

Гераскевич не пойдет на уступки

Гераскевич заявил, что не планирует отказываться от использования шлема, несмотря на запрет со стороны МОК.

По его словам, он считает своим долгом почтить память погибших, ведь именно благодаря их самопожертвованию спортсмены сегодня могут соревноваться на международной арене.

"Я верю, что они заслужили быть здесь вместе со мной. Я не предам этих атлетов. Мой план - выступать в этом шлеме на всех тренировках и в соревновательный день", — сказал Гераскевич.

Скелетонист также прокомментировал возможные санкции в случае повторного нарушения запрета. Он обратил внимание на то, что в спорте уже были случаи политических жестов и выборочного применения ограничений.

В частности, Гераскевич напомнил о ситуации с итальянским спортсменом Рональдом Фишналлером, которому не было запрещено использовать российский флаг на шлеме.

Напомним, ранее Гераскевича поддержал легендарный чешский хоккеист НХЛ.

Также известно, что призеры Олимпийских игр-2026 жалуются на плохое качество медалей.

МОК олимпиада Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации