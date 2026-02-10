Гераскевич отказался идти на уступки МОК и будет выступать в шлеме памяти

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич решил не идти на примирение с Международным олимпийским комитетом. Ранее МОК запретил ему выступать и тренироваться в шлеме с фото погибших в результате войны спортсменов.

Гераскевич не собирается соглашаться на условия МОК и не будет менять шлем на черную повязку. Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на слова спортсмена в эфире "Суспільне Спорт".

Шлем в руках Владислава Гераскевича. Фото: Reuters

Гераскевич не пойдет на уступки

Гераскевич заявил, что не планирует отказываться от использования шлема, несмотря на запрет со стороны МОК.

По его словам, он считает своим долгом почтить память погибших, ведь именно благодаря их самопожертвованию спортсмены сегодня могут соревноваться на международной арене.

"Я верю, что они заслужили быть здесь вместе со мной. Я не предам этих атлетов. Мой план - выступать в этом шлеме на всех тренировках и в соревновательный день", — сказал Гераскевич.

Скелетонист также прокомментировал возможные санкции в случае повторного нарушения запрета. Он обратил внимание на то, что в спорте уже были случаи политических жестов и выборочного применения ограничений.

В частности, Гераскевич напомнил о ситуации с итальянским спортсменом Рональдом Фишналлером, которому не было запрещено использовать российский флаг на шлеме.

