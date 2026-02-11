ОИ-2026: результаты украинцев в четвертый соревновательный день снова без медалей

Кирилл Марсак. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел четвертый соревновательный день. В программе приняли участие спортсмены из Украины.

Представители сине-желтой команды были представлены в семи дисциплинах, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Дмитрий Пидручный. Фото: Reuters

Украинцы снова были далеко от медалей

На Олимпиаде, 10 февраля, в женском спринте в лыжных гонках ни одна из четырех украинок не смогла выйти в четвертьфинал. Анастасия Никон финишировала 59-й, София Шкатула — 64-й, Елизавета Ноприенко заняла 81-е место, Дарья Мигаль — 83-е.

В мужской квалификации спринта Дмитрий Драгун показал 60-й результат, Александр Лисогор — 70-й. Оба украинца завершили выступления на стадии квалификации.

В шорттреке на дистанции 500 метров знаменосца сборной Украины Елизавета Сидорко не смогла преодолеть квалификацию, финишировав последней в своем забеге. В то же время ее результат стал одним из лучших в истории Украины на этой дистанции.

В индивидуальной гонке по биатлону среди мужчин лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, который занял 18-е место. Виталий Мандзин завершил гонку 28-м, Антон Дудченко — 35-м, Тарас Лесюк — 65-м.

В санном спорте среди женщин Юлианна Туницкая и Елена Смага после третьего заезда квалифицировались в финал. По итогам решающего заезда Туницкая заняла 18-е место, Смага — 20-е.

Неожиданный успех Украина получила в фигурном катании: Кирилл Марсак удачно выступил в короткой программе, набрав 86,89 балла. Этот результат стал новым личным рекордом украинца и лучшим для страны за последние 28 лет.

Напомним, на Олимпийских играх-2026 снова на трибунах вывесили российский флаг.

Скелетонист Владислав Гераскевич не собирается выполнять требования МОК относительно своего шлема.