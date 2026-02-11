ОІ-2026: Українці виступлять у чотирьох дисциплінах 11 лютого

Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

В Мілані та Кортіні-д’Ампеццо 11 лютого стартував п'ятий змагальний день на Олімпійських іграх-2026. Українці змагатимуься в чотирьох дисциплінах.

Про графік виступів українців повідомив портал Новини.LIVE.

Дмитро Шеп'юк. Фото: Reuters

У яких видах спорту виступлять українці

Першими на старт вийдуть представники лижного двоборства. О 10:10 відбудеться пробний раунд зі стрибків (Гундерсен, нормальний трамплін / 10 км), а о 11:00 розпочнеться заліковий раунд. Україну представлять Олександр Шумбарець і Дмитро Мазурчук.

О 12:30 у гірськолижному супергіганті серед чоловіків виступить Дмитро Шеп'юк, для якого це вже друга дисципліна на ОІ — попередній старт був невдалим.

Головною подією дня для України стане жіноча індивідуальна гонка з біатлону на 15 км, яка розпочнеться о 15:15. У стартовому протоколі — Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик. Для Джими, яка є лідеркою збірної, це перша гонка на ОІ-2026.

Увечері відбудуться перші заїзди в санному спорті в дисципліні двійок. О 18:00 стартують жіночі екіпажі — Україну представлять Олена Стецьків / Олександра Мох. О 18:51 розпочнуться чоловічі заїзди за участю екіпажів Ігор Гой / Назарій Качмар та Даніїл Мартіновс / Богдан Бабура.

Також у програмі дня заплановано офіційне тренування зі скелетону серед чоловіків — єдиним представником України в ньому є Владислав Гераскевич.

Нагадаємо, раніше ми повідмили, як члени олімпійської збірної України вдало виступили у четвертий день ОІ-2026.

