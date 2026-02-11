Видео
Дата публикации 11 февраля 2026 10:55
ОИ-2026: Украинцы выступят в четырех дисциплинах 11 февраля
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

В Милане и Кортине-д'Ампеццо 11 февраля стартовал пятый соревновательный день на Олимпийских играх-2026. Украинцы будут соревноваться в четырех дисциплинах.

О графике выступлений украинцев сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Дмитрий Шепьюк
Дмитрий Шепьюк. Фото: Reuters

В каких видах спорта выступят украинцы

Первыми на старт выйдут представители лыжного двоеборья. В 10:10 состоится пробный раунд по прыжкам (Гундерсен, нормальный трамплин / 10 км), а в 11:00 начнется зачетный раунд. Украину представят Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук.

В 12:30 в горнолыжном супергиганте среди мужчин выступит Дмитрий Шепьюк, для которого это уже вторая дисциплина на ОИ — предыдущий старт был неудачным.

Главным событием дня для Украины станет женская индивидуальная гонка по биатлону на 15 км, которая начнется в 15:15. В стартовом протоколе — Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарья Чалык. Для Джимы, которая является лидером сборной, это первая гонка на ОИ-2026.

Вечером состоятся первые заезды в санном спорте в дисциплине двоек. В 18:00 стартуют женские экипажи — Украину представят Елена Стецькив / Александра Мох. В 18:51 начнутся мужские заезды с участием экипажей Игорь Гой / Назарий Качмар и Даниил Мартиновс / Богдан Бабура.

Также в программе дня запланирована официальная тренировка по скелетону среди мужчин — единственным представителем Украины в нем является Владислав Гераскевич.

Напомним, ранее мы сообщили, как члены олимпийской сборной Украины удачно выступили в четвертый день ОИ-2026.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как ответил на предложение Сильвестра Сталлоне о съемках в известном фильме.

Биатлон олимпиада Юлия Джима зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян
Автор:
Давид Арустамян
