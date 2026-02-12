ОИ-2026: США приближаются к Норвегии в медальном зачете

Джордан Штольц из США празднует получение золота и установление нового олимпийского рекорда. Фото: Reuters

В Милане и Кортине-д'Ампеццо прошел пятый соревновательный день Олимпийских игр-2026. Сборная Норвегии на этот раз существенно не смогла оторваться и подпустила конкурентов.

Шансом от норвежцев воспользовалась сборная США, которая уже на второй позиции в медальном зачете, сообщает портал Новини.LIVE.

Награждение в фигурном катании. Фото: Reuters

Какие изменения произошли в медальном зачете

После очередного соревновательного дня зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо Норвегия сохраняет лидерство в медальном зачете. Скандинавы имеют в активе 13 наград — 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые.

Ближайшим преследователем является сборная США. Американцы получили 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали — всего 12 наград, что позволяет им занимать второе место.

Третью строчку занимает Италия, которая также имеет 13 медалей (4 золотые, 2 серебряные, 7 бронзовых), однако уступает Норвегии по количеству золотых наград.

В топ-5 входят также Швейцария с четырьмя золотыми медалями и Германия, которая имеет три победы. Сборная Украины по состоянию на 11 февраля остается без наград.

Полная таблица медального зачета ОИ-2026.

