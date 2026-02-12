ОІ-2026: США наближаються до Норвегії в медальному заліку

Джордан Штольц з США святкує здобуття золота та встановлення нового олімпійського рекорду. Фото: Reuters

У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо пройшов п'ятий змагальний день Олімпійських ігор-2026. Збірна Норвегії цього разу суттєво не змогла відірватись і підпустила конкурентів.

Шансом від норвежців скористалась збірна США, яка вже на другій позиції в медальному заліку, повідомляє портал Новини.LIVE.

Нагородження в фігурному катанні. Фото: Reuters

Які зміни відбулися в медальному заліку

Після чергового змагального дня зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо Норвегія зберігає лідерство в медальному заліку. Скандинави мають у доробку 13 нагород — 7 золотих, 2 срібні та 4 бронзові.

Найближчим переслідувачем є збірна США. Американці здобули 4 золоті, 6 срібних та 2 бронзові медалі — загалом 12 нагород, що дозволяє їм посідати друге місце.

Третю сходинку займає Італія, яка також має 13 медалей (4 золоті, 2 срібні, 7 бронзових), однак поступається Норвегії за кількістю золотих відзнак.

До топ-5 входять також Швейцарія з чотирма золотими медалями та Німеччина, яка має три перемоги. Збірна України станом на 11 лютого залишається без нагород.

Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.

