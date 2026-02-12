Відео
Головна Олімпіада Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026 — що сказав спортсмен

Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026 — що сказав спортсмен

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 10:33
Гераскевича прокоментував дискваліфікацію на Олімпіаді-2026
Владислав Гераскевич в Італії. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Українець Владислав Гераскевич знову опинився в центрі олімпійського скандалу. Молодий скелетоніст, який уже неодноразово відкрито висловлювався про війну та позицію міжнародних структур, на Іграх-2026 зіткнувся з жорсткою реакцією з боку Міжнародного олімпійського комітету.

Причиною стало використання екіпіровки, присвяченої пам'яті загиблих українських спортсменів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Чотири роки тому в Пекіні "тихий протест" Владислава Гераскевича з написом "No war in Ukraine" фактично підтримали, назвавши закликом до миру. Тоді загрози санкцій не було. Зараз же риторика змінилася. МОК послався на порушення правила 50 Олімпійської хартії і заборонив використовувати спеціальний шолом, що в підсумку призвело до дисциплінарного рішення.

Кирсти Ковентри
Президент МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Чому позиція МОК щодо Гераскевича змінилася

За інформацією з олімпійських джерел, заборона торкнулася не тільки Гераскевича. Аналогічні вимоги отримали й інші українські спортсмени в зимових дисциплінах, однак вони підкорилися регламенту. Сам же скелетоніст вирішив відстоювати свою позицію до кінця, незважаючи на ризик не вийти на старт. У підсумку питання допуску вирішувалося буквально напередодні його заїздів. Після оголошення рішення спортсмен не став пом'якшувати формулювання.

"Нас підтримали тоді, і я говорив щиро. Будь-яка нормальна людина не хоче війни, і я теж не хочу війни. Я хочу миру у своїй країні і не хочу, щоб люди гинули через війну", — зазначив Гераскевич, підкресливши, що його позиція залишається незмінною незалежно від санкцій.

Нагадаємо, росіяни поширюють інструкції про те, як пронести свої прапори на турніри Олімпійських ігор.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик згадав випадок із сімейного життя, про який раніше нікому не розповідав.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт МОК Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
