Саакашвили назвал российскими самозванцами сборную Грузии на Олимпиаде-2026

Саакашвили назвал российскими самозванцами сборную Грузии на Олимпиаде-2026

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 06:15
Саакашвили назвал состав Грузии на ОИ-2026 позорным
Михаил Саакашвили. Фото: кадр из видео

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал состав сборной страны на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Политик заявил, что не считает его грузинским.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в соцсети X.

Олимпийская сборная Грузии
Олимпийская сборная Грузии. Фото: Reuters

Саакашвили считает сборную Грузии не грузинской

Политик назвал состав команды "позорным", поскольку, по его словам, большинство спортсменов связаны с российским спортом. Он также раскритиковал участие в церемонии открытия дочери российского тренера грузинского происхождения Этери Тутберидзе, назвав ее апологеткой политики Кремля.

Саакашвили призвал международное сообщество не воспринимать нынешнюю команду как представителей Грузии, а гражданам страны заявил, что эта сборная, по его мнению, не отражает национальных интересов.

"Я призываю остальной мир не принимать эту самозваную сборную как представителей Грузии, а грузинам хочу сказать, что это не ваша сборная, а на самом деле теневой филиал оккупантов", — написал Саакашвили.

Грузию на Олимпиаде-2026 представляют горнолыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури, а также фигуристы Лука Берулава, Глеб Смолкин, Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, Диана Дэвис и Анастасия Метелкина.

Сейчас Саакашвили отбывает наказание в грузинской тюрьме.

Напомним, ранее россияне показали метод, чтобы пронести флаг РФ на арены Олимпийских игр-2026.

Чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал, как отказал Сильвестру Сталоне.

Михаил Саакашвили Грузия олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
