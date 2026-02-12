Саакашвілі назвав склад Грузії на ОІ-2026 ганебним

Саакашвілі назвав російськими самозванцями збірну Грузії на Олімпіаді-2026
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі розкритикував склад збірної країни на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Політик заявив, що не вважає його грузинським.
Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в соцмережі X.
Саакашвілі вважає збірну Грузії не грузинською
Політик назвав склад команди "ганебним", оскільки, за його словами, більшість спортсменів пов’язані з російським спортом. Він також розкритикував участь у церемонії відкриття доньки російської тренерки грузинського походження Етері Тутберідзе, назвавши її апологеткою політики Кремля.
Саакашвілі закликав міжнародну спільноту не сприймати нинішню команду як представників Грузії, а громадянам країни заявив, що ця збірна, на його думку, не відображає національних інтересів.
"Я закликаю решту світу не приймати цю самозвану збірну як представників Грузії, а грузинам хочу сказати, що це не ваша збірна, а насправді тіньова філія окупантів", — написав Саакашвілі.
Грузію на Олімпіаді-2026 представляють гірськолижники Лука Бучукурі та Ніно Циклаурі, а також фігуристи Лука Берулава, Гліб Смолкін, Ніка Егадзе, Анастасія Губанова, Діана Девіс і Анастасія Мєтьолкіна.
Наразі Саакашвілі відбуває покарання в грузинській в’язниці.
