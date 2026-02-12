Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Саакашвілі назвав російськими самозванцями збірну Грузії на Олімпіаді-2026

Саакашвілі назвав російськими самозванцями збірну Грузії на Олімпіаді-2026

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 06:15
Саакашвілі назвав склад Грузії на ОІ-2026 ганебним
Михайло Саакашвілі. Фото: кадр з відео

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі розкритикував склад збірної країни на зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Політик заявив, що не вважає його грузинським.

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:
Олимпийская сборная Грузии
Олімпійська збірна Грузії. Фото: Reuters

Саакашвілі вважає збірну Грузії не грузинською

Політик назвав склад команди "ганебним", оскільки, за його словами, більшість спортсменів пов’язані з російським спортом. Він також розкритикував участь у церемонії відкриття доньки російської тренерки грузинського походження Етері Тутберідзе, назвавши її апологеткою політики Кремля.

Саакашвілі закликав міжнародну спільноту не сприймати нинішню команду як представників Грузії, а громадянам країни заявив, що ця збірна, на його думку, не відображає національних інтересів.

"Я закликаю решту світу не приймати цю самозвану збірну як представників Грузії, а грузинам хочу сказати, що це не ваша збірна, а насправді тіньова філія окупантів", — написав Саакашвілі.

Грузію на Олімпіаді-2026 представляють гірськолижники Лука Бучукурі та Ніно Циклаурі, а також фігуристи Лука Берулава, Гліб Смолкін, Ніка Егадзе, Анастасія Губанова, Діана Девіс і Анастасія Мєтьолкіна.

Наразі Саакашвілі відбуває покарання в грузинській в’язниці.

Нагадаємо, раніше росіяни показали метод, щоб пронести прапор РФ на арени Олімпійських ігор-2026.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів, як відмовив Сільвестру Сталоне.

Михайло Саакашвілі Грузія олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації