Головна Олімпіада Баюл порадила учасникам Олімпійських ігор не займатися політикою

Баюл порадила учасникам Олімпійських ігор не займатися політикою

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 18:53
Оксана Баюл відреагувала на політичні скандали на Олімпіаді-2026
Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul

На Олімпійських іграх-2026 розгорівся скандал навколо українського скелетоніста Владислава Гераскевича та Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який заборонив йому виступати в шоломі зі знімками загиблих спортсменів. Про ситуацію, не вдаючись до деталей, вирішила висловитися перша олімпійська чемпіонка в історії України Оксана Баюл.

Своє послання Баюл залишила в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Баюл закликала прибрати політику

Олімпійська чемпіонка 1994 року з фігурного катання звернула увагу на те, що після окремих пресконференцій обговорювалися теми, не пов’язані безпосередньо зі спортом. На її думку, виступи перед медіа мають бути зосереджені на змаганнях, тренувальному процесі та вдячності за можливість представляти свою країну на Іграх.

Баюл наголосила, що публічне висловлення політичної позиції може вплинути на сприйняття спортсмена у світі та змінити акценти довкола його виступу. Вона зауважила, що для більшості атлетів участь в Олімпіаді — це унікальний шанс, який може більше не повторитися.

"Коли ви займете політичну позицію, ви миттєво втратите половину аудиторії (глобально), і вас запам’ятають лише тим, що ви говорили на Олімпіаді, яка не мала жодного відношення до початкової причини, через яку ви там були", — написала Баюл.

Колишня фігуристка закликала спортсменів зосередитися на власному виступі, залишатися собою та отримувати максимум від олімпійського досвіду.

Нагадаємо, лінійний чемпіон світу з боксу Олександр Усик відклав мрію знятися в кіно.

Іспанський тренер Хабі Алонсо може очолити нову команду з топового чемпіонату.

Чехія Оксана Баюл Фігурне катання Олімпійські ігри-2026 Владислав Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
