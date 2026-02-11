Відео
Відео

Головна Олімпіада Гераскевич-старший повідомив, що іноземні спортсмени підтримують сина

Гераскевич-старший повідомив, що іноземні спортсмени підтримують сина

Дата публікації: 11 лютого 2026 16:05
Гераскевича, ймовірно, дискваліфікують через відмову виконати вимогу МОК
Михайло та Владислав Гераскевичі. Фото: instagram.com/m.geraskevych

На Олімпійських іграх український скелетоніст Владислав Гераскевич відмовився виконувати вимоги МОК. Тому він продовжить виступати в шоломі із зображенням загиблих українських спортсменів.

Про позицію сина розповів голова Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич, передає портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю "Главкому".

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Гераскевича-молодшого, ймовірно, можуть дискваліфікувати

За словами Михайла Гераскевича, наразі існує ймовірність у 95%, що його сина дискваліфікують з Олімпійських ігор. Водночас Владислав не має наміру відмовлятися від своєї позиції та знімати шолом на вимогу МОК.

Попри напружену ситуацію, функціонер зазначив, що спортсмени з інших країн підтримали його сина.

"Є підтримка спортсменів з багатьох країн, які підходять і кажуть, що це дуже крутий вчинок. Вони зазначають, що вчинили б так само, якби у їхніх країнах відбувалося те, що зараз коїться в Україні. Але є й нерозуміння вчинку Владислава з боку деяких спортсменів.

Я не буду навіть називати країни. Але є такі, що кажуть: "А для чого ви таке взагалі робите на Олімпіаді?". Так, є таке. Тобто ми не будемо брехати, що маємо одностайну підтримку. Ми маємо різні реакції. Але позитивної підтримки все ж набагато більше", — сказав Гераскевич-старший.

Він також наголосив на важливості підтримки з боку українського суспільства в ситуації навколо заборони шолома.

МОК Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич Михайло Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
