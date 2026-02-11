ВР звернулася до МОК через шолом Гераскевича з фото загиблих спортсменів

Український спортсмен Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Верховна Рада України звернулася до Міжнародного олімпійського комітету з приводу підтримки скелетоніста Владислава Гераскевича. МОК заборонив йому тренуватися та виступати у "шоломі пам'яті", на якому зображені вбиті Росією українські спортсмени.

Відповідну постанову ухвалили у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Звернення ВР щодо Гераскевича

Як зазначається у пояснювальній записці до постанови, Національний олімпійський комітет України офіційно заявив, що цей шолом повністю відповідає вимогам та правилам безпеки МОК. Він не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був дозволений під час офіційних тренувань.

"Тому народні депутати України, українська спортивна спільнота не погоджуються з тим, що пам'ять про вбитих українців оголошують "політикою", тоді як держава-агресор Російська Федерація та її сателіт республіка Білорусь поступово отримують доступ до все більшого числа спортивних змагань з різних видів спорту, і мова вже йде навіть про можливість використання їхніх офіційних державних символів", — зазначають у записці.

Рішення звернутися до МОК підтримали 266 депутатів. Ще 40 — не голосували.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОК заборонив Гераскевичу виступати та тренуватися у шоломі з фото загиблих спортсменів. Попри це скелетоніст заявив, що не планує відмовлятися від свого задуму.

