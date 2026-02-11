Відео
Відео

Головна Олімпіада Шолом з фото загиблих спортсменів — Рада звернулася до МОК

Шолом з фото загиблих спортсменів — Рада звернулася до МОК

Дата публікації: 11 лютого 2026 14:26
ВР звернулася до МОК через шолом Гераскевича з фото загиблих спортсменів
Український спортсмен Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Верховна Рада України звернулася до Міжнародного олімпійського комітету з приводу підтримки скелетоніста Владислава Гераскевича. МОК заборонив йому тренуватися та виступати у "шоломі пам'яті", на якому зображені вбиті Росією українські спортсмени.

Відповідну постанову ухвалили у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Звернення ВР щодо Гераскевича

Як зазначається у пояснювальній записці до постанови, Національний олімпійський комітет України офіційно заявив, що цей шолом повністю відповідає вимогам та правилам безпеки МОК. Він не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був дозволений під час офіційних тренувань.

"Тому народні депутати України, українська спортивна спільнота не погоджуються з тим, що пам'ять про вбитих українців оголошують "політикою", тоді як держава-агресор Російська Федерація та її сателіт республіка Білорусь поступово отримують доступ до все більшого числа спортивних змагань з різних видів спорту, і мова вже йде навіть про можливість використання їхніх офіційних державних символів", — зазначають у записці.

Рішення звернутися до МОК підтримали 266 депутатів. Ще 40 — не голосували.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що МОК заборонив Гераскевичу виступати та тренуватися у шоломі з фото загиблих спортсменів. Попри це скелетоніст заявив, що не планує відмовлятися від свого задуму.

Також ми розповідали про те, що росіяни проносять на арени Олімпійських ігор свої прапори, пори заборону на використання символіки РФ.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
