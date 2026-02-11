ВР обратилась к МОК из-за шлема Гераскевича с фото погибших спортсменов

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Верховная Рада Украины обратилась в Международный олимпийский комитет по поводу поддержки скелетониста Владислава Гераскевича. МОК запретил ему тренироваться и выступать в "шлеме памяти", на котором изображены убитые Россией украинские спортсмены.

Соответствующее постановление приняли в среду, 11 февраля, передает Новини.LIVE.

Обращение ВР относительно Гераскевича

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, Национальный олимпийский комитет Украины официально заявил, что этот шлем полностью соответствует требованиям и правилам безопасности МОК. Он не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов и был разрешен во время официальных тренировок.

"Поэтому народные депутаты Украины, украинское спортивное сообщество не согласны с тем, что память об убитых украинцах объявляют "политикой", тогда как государство-агрессор Российская Федерация и ее сателлит республика Беларусь постепенно получают доступ ко все большему числу спортивных соревнований по различным видам спорта, и речь уже идет даже о возможности использования их официальных государственных символов", — отмечается в записке.

Решение обратиться в МОК поддержали 266 депутатов. Еще 40 — не голосовали.

Напомним, ранее мы писали о том, что МОК запретил Гераскевичу выступать и тренироваться в шлеме с фото погибших спортсменов. Несмотря на это скелетонист заявил, что не планирует отказываться от своего замысла.

Также мы рассказывали о том, что россияне проносят на арены Олимпийских игр свои флаги, несмотря на запрет на использование символики РФ.