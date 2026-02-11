Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Гераскевич-старший сообщил, что иностранные спортсмены поддерживают сына

Гераскевич-старший сообщил, что иностранные спортсмены поддерживают сына

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 16:05
Гераскевича, вероятно, дисквалифицируют из-за отказа выполнить требование МОК
Михаил и Владислав Гераскевичи. Фото: instagram.com/m.geraskevych

На Олимпийских играх украинский скелетонист Владислав Гераскевич отказался выполнять требования МОК. Поэтому он продолжит выступать в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов.

О позиции сына рассказал глава Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью "Главкому".

Реклама
Читайте также:
Владислав Гераскевичи
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Гераскевича-младшего, вероятно, могут дисквалифицировать

По словам Михаила Гераскевича, сейчас существует вероятность в 95%, что его сына дисквалифицируют с Олимпийских игр. В то же время Владислав не намерен отказываться от своей позиции и снимать шлем по требованию МОК.

Несмотря на напряженную ситуацию, функционер отметил, что спортсмены из других стран поддержали его сына.

"Есть поддержка спортсменов из многих стран, которые подходят и говорят, что это очень крутой поступок. Они отмечают, что поступили бы так же, если бы в их странах происходило то, что сейчас происходит в Украине. Но есть и непонимание поступка Владислава со стороны некоторых спортсменов.

Я не буду даже называть страны. Но есть такие, которые говорят: "А для чего вы такое вообще делаете на Олимпиаде?". Да, есть такое. То есть мы не будем врать, что имеем единодушную поддержку. Мы имеем разные реакции. Но положительной поддержки все же гораздо больше", — сказал Гераскевич-старший.

Он также отметил важность поддержки со стороны украинского общества в ситуации вокруг запрета шлема.

Напомним, объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик отложил мечту, чтобы стать абсолютным чемпионом.

Бывший тренер "Реала" Хаби Алонсо может возглавить новую команду. Источники утверждают, что он уже заключил соглашение.

МОК Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич Михаил Гераскевич
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации