Гераскевича, вероятно, дисквалифицируют из-за отказа выполнить требование МОК

Михаил и Владислав Гераскевичи. Фото: instagram.com/m.geraskevych

На Олимпийских играх украинский скелетонист Владислав Гераскевич отказался выполнять требования МОК. Поэтому он продолжит выступать в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов.

О позиции сына рассказал глава Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью "Главкому".

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Гераскевича-младшего, вероятно, могут дисквалифицировать

По словам Михаила Гераскевича, сейчас существует вероятность в 95%, что его сына дисквалифицируют с Олимпийских игр. В то же время Владислав не намерен отказываться от своей позиции и снимать шлем по требованию МОК.

Несмотря на напряженную ситуацию, функционер отметил, что спортсмены из других стран поддержали его сына.

"Есть поддержка спортсменов из многих стран, которые подходят и говорят, что это очень крутой поступок. Они отмечают, что поступили бы так же, если бы в их странах происходило то, что сейчас происходит в Украине. Но есть и непонимание поступка Владислава со стороны некоторых спортсменов.

Я не буду даже называть страны. Но есть такие, которые говорят: "А для чего вы такое вообще делаете на Олимпиаде?". Да, есть такое. То есть мы не будем врать, что имеем единодушную поддержку. Мы имеем разные реакции. Но положительной поддержки все же гораздо больше", — сказал Гераскевич-старший.

Он также отметил важность поддержки со стороны украинского общества в ситуации вокруг запрета шлема.

