Оксана Баюл отреагировала на политические скандалы на Олимпиаде-2026

На Олимпийских играх-2026 разгорелся скандал вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича и Международного олимпийского комитета (МОК), который запретил ему выступать в шлеме со снимками погибших спортсменов. О ситуации, не вдаваясь в детали, решила высказаться первая олимпийская чемпионка в истории Украины Оксана Баюл.
Свое послание Баюл оставила в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.
Баюл призвала убрать политику
Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию обратила внимание на то, что после отдельных пресс-конференций обсуждались темы, не связанные непосредственно со спортом. По ее мнению, выступления перед медиа должны быть сосредоточены на соревнованиях, тренировочном процессе и благодарности за возможность представлять свою страну на Играх.
Баюл отметила, что публичное высказывание политической позиции может повлиять на восприятие спортсмена в мире и изменить акценты вокруг его выступления. Она отметила, что для большинства атлетов участие в Олимпиаде — это уникальный шанс, который может больше не повториться.
"Когда вы займете политическую позицию, вы мгновенно потеряете половину аудитории (глобально), и вас запомнят только тем, что вы говорили на Олимпиаде, которая не имела никакого отношения к первоначальной причине, по которой вы там были", — написала Баюл.
Бывшая фигуристка призвала спортсменов сосредоточиться на собственном выступлении, оставаться собой и получать максимум от олимпийского опыта.
