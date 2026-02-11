Оксана Баюл отреагировала на политические скандалы на Олимпиаде-2026

Оксана Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul

На Олимпийских играх-2026 разгорелся скандал вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича и Международного олимпийского комитета (МОК), который запретил ему выступать в шлеме со снимками погибших спортсменов. О ситуации, не вдаваясь в детали, решила высказаться первая олимпийская чемпионка в истории Украины Оксана Баюл.

Свое послание Баюл оставила в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Баюл призвала убрать политику

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию обратила внимание на то, что после отдельных пресс-конференций обсуждались темы, не связанные непосредственно со спортом. По ее мнению, выступления перед медиа должны быть сосредоточены на соревнованиях, тренировочном процессе и благодарности за возможность представлять свою страну на Играх.

Баюл отметила, что публичное высказывание политической позиции может повлиять на восприятие спортсмена в мире и изменить акценты вокруг его выступления. Она отметила, что для большинства атлетов участие в Олимпиаде — это уникальный шанс, который может больше не повториться.

"Когда вы займете политическую позицию, вы мгновенно потеряете половину аудитории (глобально), и вас запомнят только тем, что вы говорили на Олимпиаде, которая не имела никакого отношения к первоначальной причине, по которой вы там были", — написала Баюл.

Бывшая фигуристка призвала спортсменов сосредоточиться на собственном выступлении, оставаться собой и получать максимум от олимпийского опыта.

Напомним, линейный чемпион мира по боксу Александр Усик отложил мечту сняться в кино.

Испанский тренер Хаби Алонсо может возглавить новую команду из топового чемпионата.