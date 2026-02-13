Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Росіяни постійно погрожують Гераскевичу — що відомо

Росіяни постійно погрожують Гераскевичу — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 01:01
Росіяни засипали Гераскевича погрозами
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні дискваліфікували українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Атлет вважає це покарання несправедливим і подасть апеляцію.

Паралельно зі скандалом із МОК українському спортсмену надсилають погрози росіяни. Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на слова Владислава Гераскевича.

Реклама
Читайте також:
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Гераскевич розповів про погрози.

Гераскевич заявив, що після публічної позиції щодо відсторонення російських федерацій почав отримувати численні повідомлення з Росії.

За його словами, він активно залучений до процесів, пов’язаних із санкціями проти російських спортивних структур, через що стикається з агресивною реакцією. Йдеться як про коментарі з боку російських чиновників, так і про публічні заяви пропагандистів.

Гераскевич наголосив, що подібних звернень надходить багато. Водночас він зазначив, що представники російської сторони залишаються присутніми на міжнародних заходах.

"Я отримую досить агресивні коментарі — як від російських чиновників, так і від пропагандиста Діхтярова.

Тому повідомлень від них надходить дуже багато. І водночас росіяни тут присутні, зокрема й один із головних пропагандистів — Діхтяров", — сказав Гераскевич.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка розповіла про конфлікт з Владиславом Гераскевичем.

Колишній президент Грузії та ексглава Одеської області Михайло Саакашвілі натякнув, що грузинська олімпійська збірна країни є російською.

росіяни зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації