Росіяни засипали Гераскевича погрозами

Росіяни постійно погрожують Гераскевичу — що відомо
На Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні дискваліфікували українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Атлет вважає це покарання несправедливим і подасть апеляцію.
Паралельно зі скандалом із МОК українському спортсмену надсилають погрози росіяни. Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на слова Владислава Гераскевича.
Гераскевич розповів про погрози.
Гераскевич заявив, що після публічної позиції щодо відсторонення російських федерацій почав отримувати численні повідомлення з Росії.
За його словами, він активно залучений до процесів, пов’язаних із санкціями проти російських спортивних структур, через що стикається з агресивною реакцією. Йдеться як про коментарі з боку російських чиновників, так і про публічні заяви пропагандистів.
Гераскевич наголосив, що подібних звернень надходить багато. Водночас він зазначив, що представники російської сторони залишаються присутніми на міжнародних заходах.
"Я отримую досить агресивні коментарі — як від російських чиновників, так і від пропагандиста Діхтярова.
Тому повідомлень від них надходить дуже багато. І водночас росіяни тут присутні, зокрема й один із головних пропагандистів — Діхтяров", — сказав Гераскевич.
