Росіяни засипали Гераскевича погрозами

На Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні дискваліфікували українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Атлет вважає це покарання несправедливим і подасть апеляцію.

Паралельно зі скандалом із МОК українському спортсмену надсилають погрози росіяни. Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на слова Владислава Гераскевича.

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Гераскевич розповів про погрози.

Гераскевич заявив, що після публічної позиції щодо відсторонення російських федерацій почав отримувати численні повідомлення з Росії.

За його словами, він активно залучений до процесів, пов’язаних із санкціями проти російських спортивних структур, через що стикається з агресивною реакцією. Йдеться як про коментарі з боку російських чиновників, так і про публічні заяви пропагандистів.

Гераскевич наголосив, що подібних звернень надходить багато. Водночас він зазначив, що представники російської сторони залишаються присутніми на міжнародних заходах.

"Я отримую досить агресивні коментарі — як від російських чиновників, так і від пропагандиста Діхтярова.

Тому повідомлень від них надходить дуже багато. І водночас росіяни тут присутні, зокрема й один із головних пропагандистів — Діхтяров", — сказав Гераскевич.