Россияне засыпали Гераскевича угрозами

Россияне постоянно угрожают Гераскевичу — что известно
На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине дисквалифицировали украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Атлет считает это наказание несправедливым и подаст апелляцию.
Параллельно со скандалом с МОК украинскому спортсмену присылают угрозы россияне. Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на слова Владислава Гераскевича.
Гераскевич рассказал об угрозах.
Гераскевич заявил, что после публичной позиции по отстранению российских федераций начал получать многочисленные сообщения из России.
По его словам, он активно вовлечен в процессы, связанные с санкциями против российских спортивных структур, из-за чего сталкивается с агрессивной реакцией. Речь идет как о комментариях со стороны российских чиновников, так и о публичных заявлениях пропагандистов.
Гераскевич отметил, что подобных обращений поступает много. В то же время он отметил, что представители российской стороны остаются присутствовать на международных мероприятиях.
"Я получаю достаточно агрессивные комментарии — как от российских чиновников, так и от пропагандиста Дихтярова.
Поэтому сообщений от них поступает очень много. И в то же время россияне здесь присутствуют, в том числе и один из главных пропагандистов — Дихтяров", — сказал Гераскевич.
