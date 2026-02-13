Россияне засыпали Гераскевича угрозами

На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине дисквалифицировали украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Атлет считает это наказание несправедливым и подаст апелляцию.

Параллельно со скандалом с МОК украинскому спортсмену присылают угрозы россияне. Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на слова Владислава Гераскевича.

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Гераскевич рассказал об угрозах.

Гераскевич заявил, что после публичной позиции по отстранению российских федераций начал получать многочисленные сообщения из России.

По его словам, он активно вовлечен в процессы, связанные с санкциями против российских спортивных структур, из-за чего сталкивается с агрессивной реакцией. Речь идет как о комментариях со стороны российских чиновников, так и о публичных заявлениях пропагандистов.

Гераскевич отметил, что подобных обращений поступает много. В то же время он отметил, что представители российской стороны остаются присутствовать на международных мероприятиях.

"Я получаю достаточно агрессивные комментарии — как от российских чиновников, так и от пропагандиста Дихтярова.

Поэтому сообщений от них поступает очень много. И в то же время россияне здесь присутствуют, в том числе и один из главных пропагандистов — Дихтяров", — сказал Гераскевич.