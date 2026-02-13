Видео
Главная Олимпиада Россияне постоянно угрожают Гераскевичу — что известно

Дата публикации 13 февраля 2026 01:01
Россияне засыпали Гераскевича угрозами
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

На Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине дисквалифицировали украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Атлет считает это наказание несправедливым и подаст апелляцию.

Параллельно со скандалом с МОК украинскому спортсмену присылают угрозы россияне. Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на слова Владислава Гераскевича.

Гераскевич рассказал об угрозах.

Гераскевич заявил, что после публичной позиции по отстранению российских федераций начал получать многочисленные сообщения из России.

По его словам, он активно вовлечен в процессы, связанные с санкциями против российских спортивных структур, из-за чего сталкивается с агрессивной реакцией. Речь идет как о комментариях со стороны российских чиновников, так и о публичных заявлениях пропагандистов.

Гераскевич отметил, что подобных обращений поступает много. В то же время он отметил, что представители российской стороны остаются присутствовать на международных мероприятиях.

"Я получаю достаточно агрессивные комментарии — как от российских чиновников, так и от пропагандиста Дихтярова.

Поэтому сообщений от них поступает очень много. И в то же время россияне здесь присутствуют, в том числе и один из главных пропагандистов — Дихтяров", — сказал Гераскевич.

Напомним, олимпийская чемпионка рассказала о конфликте с Владиславом Гераскевичем.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили намекнул, что грузинская олимпийская сборная страны является российской.

россияне зимние виды спорта Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
