Гераскевич подав апеляцію до CAS щодо дискваліфікації — деталі апеляції

Дискваліфікований від участі в Олімпійських іграх-2026 Владислав Гераскевич подав апеляцію на рішення Міжнародного олімпійського комітету. Її розгляне Спортивний арбітражний суд.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на слова Владислава Гераскевича та президента НОК України Вадима Гутцайта під час пресконференції.

Гераскевича чекає суд

Гутцайт повідомив про подання апеляції, розгляд якої має відбутися найближчим часом. У НОК України вважають принциповим домогтися скасування рішення та наголошують на підтримці спортсмена.

Гутцайт підкреслив, що для української сторони важливо отримати позитивне рішення суду та довести правомірність позиції Гераскевича. У комітеті розраховують, що CAS надасть юридичну оцінку обставинам відсторонення та ухвалить рішення з урахуванням аргументів української сторони.

Владислав Гераскевич додав, що вранці 12 лютого пройде судове засідання, на якому він буде присутній. У цей же час адвокат українця працюватиме з України.

У судовому процесі Гераскевич апелюватиме до того, що його шолом із портретами загиблих спортсменів не є політикою, а є пам’яттю.

Також Гераскевич зазначив, що в шоломі лише тренувався, що не є порушенням. Якби він вийшов на старт, то, на думку МОК, це було б порушенням, але йому не дали стартувати.

