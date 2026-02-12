Відео
Стало відомо, коли суд розгляне справу Гераскевича

Стало відомо, коли суд розгляне справу Гераскевича

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 23:43
Гераскевич подав апеляцію до CAS щодо дискваліфікації — деталі апеляції
Владислав та Михайло Гераскевич. Фото: Reuters

Дискваліфікований від участі в Олімпійських іграх-2026 Владислав Гераскевич подав апеляцію на рішення Міжнародного олімпійського комітету. Її розгляне Спортивний арбітражний суд.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на слова Владислава Гераскевича та президента НОК України Вадима Гутцайта під час пресконференції.

Читайте також:
Владислав и Михаил Гераскевичи
Вадим Гутцайт, Владислав та Михайло Гераскевичі. Фото: Reuters

Гераскевича чекає суд

Гутцайт повідомив про подання апеляції, розгляд якої має відбутися найближчим часом. У НОК України вважають принциповим домогтися скасування рішення та наголошують на підтримці спортсмена.

Гутцайт підкреслив, що для української сторони важливо отримати позитивне рішення суду та довести правомірність позиції Гераскевича. У комітеті розраховують, що CAS надасть юридичну оцінку обставинам відсторонення та ухвалить рішення з урахуванням аргументів української сторони.

Владислав Гераскевич додав, що вранці 12 лютого пройде судове засідання, на якому він буде присутній. У цей же час адвокат українця працюватиме з України.

У судовому процесі Гераскевич апелюватиме до того, що його шолом із портретами загиблих спортсменів не є політикою, а є пам’яттю.

Також Гераскевич зазначив, що в шоломі лише тренувався, що не є порушенням. Якби він вийшов на старт, то, на думку МОК, це було б порушенням, але йому не дали стартувати.

Нагадаємо, відома олімпійська чемпіонка прокоментувала скандал з Владиславом Гераскевичем.

Колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі натякнув, що олімпійська збірна країни зросійщена складається з представників російського спорта.

суд CAS Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
