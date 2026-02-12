Видео
Главная Олимпиада Стало известно, когда суд рассмотрит дело Гераскевича

Стало известно, когда суд рассмотрит дело Гераскевича

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 23:43
Гераскевич подал апелляцию в CAS относительно дисквалификации - детали апелляции
Владислав и Михаил Гераскевич. Фото: Reuters

Дисквалифицированный от участия в Олимпийских играх-2026 Владислав Гераскевич подал апелляцию на решение Международного олимпийского комитета. Ее рассмотрит Спортивный арбитражный суд.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на слова Владислава Гераскевича и президента НОК Украины Вадима Гутцайта во время пресс-конференции.

Владислав и Михаил Гераскевичи
Вадим Гутцайт, Владислав и Михаил Гераскевичи. Фото: Reuters

Гераскевича ждет суд

Гутцайт сообщил о подаче апелляции, рассмотрение которой должно состояться в ближайшее время. В НОК Украины считают принципиальным добиться отмены решения и отмечают поддержку спортсмена.

Гутцайт подчеркнул, что для украинской стороны важно получить положительное решение суда и доказать правомерность позиции Гераскевича. В комитете рассчитывают, что CAS даст юридическую оценку обстоятельствам отстранения и примет решение с учетом аргументов украинской стороны.

Владислав Гераскевич добавил, что утром 12 февраля пройдет судебное заседание, на котором он будет присутствовать. В это же время адвокат украинца будет работать из Украины.

В судебном процессе Гераскевич будет апеллировать к тому, что его шлем с портретами погибших спортсменов не является политикой, а является памятью.

Также Гераскевич отметил, что в шлеме только тренировался, что не является нарушением. Если бы он вышел на старт, то, по мнению МОК, это было бы нарушением, но ему не дали стартовать.

Напомним, известная олимпийская чемпионка прокомментировала скандал с Владиславом Гераскевичем.

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили намекнул, что олимпийская сборная страны русифицирована и состоит из представителей российского спорта.

