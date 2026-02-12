Гераскевич подал апелляцию в CAS относительно дисквалификации - детали апелляции

Владислав и Михаил Гераскевич. Фото: Reuters

Дисквалифицированный от участия в Олимпийских играх-2026 Владислав Гераскевич подал апелляцию на решение Международного олимпийского комитета. Ее рассмотрит Спортивный арбитражный суд.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на слова Владислава Гераскевича и президента НОК Украины Вадима Гутцайта во время пресс-конференции.

Вадим Гутцайт, Владислав и Михаил Гераскевичи. Фото: Reuters

Гераскевича ждет суд

Гутцайт сообщил о подаче апелляции, рассмотрение которой должно состояться в ближайшее время. В НОК Украины считают принципиальным добиться отмены решения и отмечают поддержку спортсмена.

Гутцайт подчеркнул, что для украинской стороны важно получить положительное решение суда и доказать правомерность позиции Гераскевича. В комитете рассчитывают, что CAS даст юридическую оценку обстоятельствам отстранения и примет решение с учетом аргументов украинской стороны.

Владислав Гераскевич добавил, что утром 12 февраля пройдет судебное заседание, на котором он будет присутствовать. В это же время адвокат украинца будет работать из Украины.

В судебном процессе Гераскевич будет апеллировать к тому, что его шлем с портретами погибших спортсменов не является политикой, а является памятью.

Также Гераскевич отметил, что в шлеме только тренировался, что не является нарушением. Если бы он вышел на старт, то, по мнению МОК, это было бы нарушением, но ему не дали стартовать.

