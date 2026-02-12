Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Гераскевич готує позов до суду — нові деталі скандалу на Олімпіаді

Гераскевич готує позов до суду — нові деталі скандалу на Олімпіаді

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 16:43
Гераскевича дискваліфікували — спортсмен готує позов до суду
Владислав Гераскевич з "шоломом пам'яті". Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Український скелетоніст Владислав Гераскевич готує позов до суду після того, як його дискваліфікували на Олімпіаді. Спортсмен наполягає, що не порушував жодних правил.

Про це повідомив президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський в ефірі День.LIVE

Реклама
Читайте також:

Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді

Гливинський розповів, що зараз команда спортсмена вивчає можливість звернення до Спортивного арбітражного суду. Гераскевич наполягає, що він не порушує жодних правил, а Міжнародний олімпійський комітет поводиться упереджено. 

Реклама

За словами президента Асоціації спортивних журналістів, у цій ситуації підхід вибірковий. Він навів приклад, що на Олімпіаді пристуній італієць в якого на шоломі зображені прапори країн, в яких він брав участь в Олімпійських іграх, зокрема прапор Росії. Однак його не дискваліфікували. 

"Влад вирішив пожертвувати своїм виступом, медальними шансами, тому що вони у нього були. Вирішив йти до кінця, безкомпромісно", — повідомив президент Асоціації спортивних журналістів.

Реклама

Водночас він зазначив, що українців дуже підтримують іноземці. За його словами, це дуже відчувається і мотивує.

Нагадаємо, після дискваліфікація Володимир Зеленський нагородив Владислава Гераскевича орденом Свободи.  

Реклама

А Monobank оголосив скелетоністу премію у розмірі 1 млн грн. Там наголосили, що він гідна людина та видатний спортсмен.

Водночас Reuters повідомляв, що Гераскевич може залишитися на Олімпіаді попри дискваліфікацію. Після особистої зустрічі спортсмена з президентом МОК було ухвалено виняткове рішення.

Дискваліфікація МОК позов олімпіада Олімпійські ігри-2026 Владислав Гераскевич
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації