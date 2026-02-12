Гераскевича дискваліфікували — спортсмен готує позов до суду

Владислав Гераскевич з "шоломом пам'яті". Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Український скелетоніст Владислав Гераскевич готує позов до суду після того, як його дискваліфікували на Олімпіаді. Спортсмен наполягає, що не порушував жодних правил.

Про це повідомив президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський в ефірі День.LIVE.

Дискваліфікація Гераскевича на Олімпіаді

Гливинський розповів, що зараз команда спортсмена вивчає можливість звернення до Спортивного арбітражного суду. Гераскевич наполягає, що він не порушує жодних правил, а Міжнародний олімпійський комітет поводиться упереджено.

За словами президента Асоціації спортивних журналістів, у цій ситуації підхід вибірковий. Він навів приклад, що на Олімпіаді пристуній італієць в якого на шоломі зображені прапори країн, в яких він брав участь в Олімпійських іграх, зокрема прапор Росії. Однак його не дискваліфікували.

"Влад вирішив пожертвувати своїм виступом, медальними шансами, тому що вони у нього були. Вирішив йти до кінця, безкомпромісно", — повідомив президент Асоціації спортивних журналістів.

Водночас він зазначив, що українців дуже підтримують іноземці. За його словами, це дуже відчувається і мотивує.

Нагадаємо, після дискваліфікація Володимир Зеленський нагородив Владислава Гераскевича орденом Свободи.

А Monobank оголосив скелетоністу премію у розмірі 1 млн грн. Там наголосили, що він гідна людина та видатний спортсмен.

Водночас Reuters повідомляв, що Гераскевич може залишитися на Олімпіаді попри дискваліфікацію. Після особистої зустрічі спортсмена з президентом МОК було ухвалено виняткове рішення.