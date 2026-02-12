Дискваліфікація Гераскевича — справа отримала несподіваний поворот

Владислав Гераскевич під час виступу. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Ситуація навколо Владислава Гераскевича отримала несподіване продовження. Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що український скелетоніст, дискваліфікований через "шолом пам'яті", зможе продовжувати перебувати на Зимових Іграх-2026 у Мілані.

При цьому Гераскевич не зможе виступати в офіційних змаганнях, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Реклама

Читайте також:

У МОК пояснили, що після особистої розмови президента організації Кірсті Ковентрі з Владиславом Гераскевичем було ухвалено виняткове рішення звернутися до голови дисциплінарної комісії з проханням переглянути питання про позбавлення акредитації. Запит було задоволено, тож скелетоніст зберігає право залишатися в Олімпійському селищі та на об'єктах Ігор.

Владислав Гераскевич в Італії. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Новий поворот у справі Гераскевича

Раніше позбавлення акредитації означало б негайну втрату доступу до локацій змагань та необхідність покинути село. Команда спортсмена повідомляла, що він готувався переїхати в сусідній готель у Кортині.

Тепер цей сценарій, принаймні тимчасово, знято. За версією МОК, початкове рішення про недопуск до старту ухвалювало журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону через невідповідність екіпіровки правилам. Сам Гераскевич після оголошення санкції заявив, що не відмовиться від своєї позиції.

Нагадаємо, відомий політик Міхеіл Саакашвілі жорстко прокоментував формування олімпійської збірної Грузії.

Український боксер Олександр Усик уперше відверто розповів про курйозний епізод, який стався з його дружиною.