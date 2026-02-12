Видео
Гераскевич может остаться на Олимпиаде несмотря на дисквалификацию

Гераскевич может остаться на Олимпиаде несмотря на дисквалификацию

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 15:23
Дисквалификация Гераскевича — дело получило неожиданный поворот
Владислав Гераскевич во время выступления. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Ситуация вокруг Владислава Гераскевича получила неожиданное продолжение. Международный олимпийский комитет сообщил, что украинский скелетонист, дисквалифицированный из-за "шлема памяти", сможет продолжать находиться на Зимних Играх-2026 в Милане. 

При этом Гераскевич не сможет выступать в официальных соревнованиях, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

В МОК объяснили, что после личного разговора президента организации Кирсти Ковентри с Владиславом Гераскевичем было принято исключительное решение обратиться к председателю дисциплинарной комиссии с просьбой пересмотреть вопрос о лишении аккредитации. Запрос был удовлетворен, поэтому скелетонист сохраняет право оставаться в Олимпийской деревне и на объектах Игр. 

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич в Италии. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Новый поворот в деле Гераскевича

Ранее лишение аккредитации означало бы немедленную потерю доступа к локациям соревнований и необходимость покинуть деревню. Команда спортсмена сообщала, что он готовился переехать в соседний отель в Кортине. 

Теперь этот сценарий, по крайней мере временно, снят. По версии МОК, первоначальное решение о недопуске к старту принимало жюри Международной федерации бобслея и скелетона из-за несоответствия экипировки правилам. Сам Гераскевич после объявления санкции заявил, что не откажется от своей позиции.  

спорт МОК Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
