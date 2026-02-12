Дисквалификация Гераскевича — дело получило неожиданный поворот

Владислав Гераскевич во время выступления. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Ситуация вокруг Владислава Гераскевича получила неожиданное продолжение. Международный олимпийский комитет сообщил, что украинский скелетонист, дисквалифицированный из-за "шлема памяти", сможет продолжать находиться на Зимних Играх-2026 в Милане.

При этом Гераскевич не сможет выступать в официальных соревнованиях, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Реклама

Читайте также:

В МОК объяснили, что после личного разговора президента организации Кирсти Ковентри с Владиславом Гераскевичем было принято исключительное решение обратиться к председателю дисциплинарной комиссии с просьбой пересмотреть вопрос о лишении аккредитации. Запрос был удовлетворен, поэтому скелетонист сохраняет право оставаться в Олимпийской деревне и на объектах Игр.

Владислав Гераскевич в Италии. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Новый поворот в деле Гераскевича

Ранее лишение аккредитации означало бы немедленную потерю доступа к локациям соревнований и необходимость покинуть деревню. Команда спортсмена сообщала, что он готовился переехать в соседний отель в Кортине.

Теперь этот сценарий, по крайней мере временно, снят. По версии МОК, первоначальное решение о недопуске к старту принимало жюри Международной федерации бобслея и скелетона из-за несоответствия экипировки правилам. Сам Гераскевич после объявления санкции заявил, что не откажется от своей позиции.

Напомним, известный политик Михеил Саакашвили жестко прокомментировал формирование олимпийской сборной Грузии.

Украинский боксер Александр Усик впервые откровенно рассказал о курьезном эпизоде, который произошел с его женой.