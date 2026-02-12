Гераскевича дисквалифицировали — спортсмен готовит иск в суд

Владислав Гераскевич со "шлемом памяти". Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич готовит иск в суд после того, как его дисквалифицировали на Олимпиаде. Спортсмен настаивает, что не нарушал никаких правил.

Об этом сообщил президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский в эфире День.LIVE.

Дисквалификация Гераскевича на Олимпиаде

Гливинский рассказал, что сейчас команда спортсмена изучает возможность обращения в Спортивный арбитражный суд. Гераскевич настаивает, что он не нарушает никаких правил, а Международный олимпийский комитет ведет себя предвзято.

По словам президента Ассоциации спортивных журналистов, в этой ситуации подход избирательный. Он привел пример, что на Олимпиаде присутствовал итальянец, у которого на шлеме изображены флаги стран, в которых он участвовал в Олимпийских играх, в частности флаг России. Однако его не дисквалифицировали.

"Влад решил пожертвовать своим выступлением, медальными шансами, потому что они у него были. Решил идти до конца, бескомпромиссно", — сообщил президент Ассоциации спортивных журналистов.

В то же время он отметил, что украинцев очень поддерживают иностранцы. По его словам, это очень чувствуется и мотивирует.

Напомним, после дисквалификация Владимир Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы.

А Monobank объявил скелетонисту премию в размере 1 млн грн. Там отметили, что он достойный человек и выдающийся спортсмен.

В то же время Reuters сообщал, что Гераскевич может остаться на Олимпиаде, несмотря на дисквалификацию. После личной встречи спортсмена с президентом МОК было принято исключительное решение.