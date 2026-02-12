Видео
Главная Олимпиада Monobank наградил Гераскевича премией после дисквалификации на Олимпиаде

Monobank наградил Гераскевича премией после дисквалификации на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 14:15
Гераскевич Владислав получит премию от monobank — детали
Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Monobank объявил премию украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу. Накануне его дисквалифицировали перед началом финальных заездов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Читайте также:

Премия для Владислава Гераскевича

Гороховский подчеркнул, что Владислав Гераскевич — достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины. Так, Monobank объявляет премию скелетонисту в размере 1 миллион гривен.

"Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал — для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир", — написал соучредитель Monobank.

Дискваліфікація Владислва Гераскевича
Скриншот сообщения Олега Гороховского

Отметим, 11 февраля в Monobank создали скин с изображением Владислава Гераскевича в "шлеме памяти". Несмотря на запрет МОК спортсмен провел два тренировочных дня на Олимпиаде-2026 в экипировке с фото погибших украинских спортсменов.

"Гордимся Владиславом Гераскевичем. Сделали скин для карточек после народного голосования в Threads", — сообщил Олег Гороховский в Threads.

null
Скриншот сообщения Олега Гороховского

Что предшествовало

Напомним, 12 февраля Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026, потому что он использовал шлем, на котором были изображены погибшие украинские атлеты в результате российской агрессии. Ранее он провел встречу с МОК относительно своего снаряжения.

Ситуация вызвала широкий резонанс в спортивном сообществе. В НОК публично поддержали скелетониста и отметили, что он вышел за правду, честь и память.

В поддержку спортсмена высказались и официальные лица. Так, Андрей Сибига отметил, что речь идет не просто о спортивной санкции, а о принципах и репутации международных институтов.

На этот инцидент также отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.

Дисквалификация НОК олимпиада Олимпийские игры-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
