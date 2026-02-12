Гераскевич Владислав получит премию от monobank — детали

Владислав Гераскевич. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Monobank объявил премию украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу. Накануне его дисквалифицировали перед началом финальных заездов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Премия для Владислава Гераскевича

Гороховский подчеркнул, что Владислав Гераскевич — достойный человек, выдающийся спортсмен и настоящий патриот Украины. Так, Monobank объявляет премию скелетонисту в размере 1 миллион гривен.

"Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал — для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир", — написал соучредитель Monobank.

Отметим, 11 февраля в Monobank создали скин с изображением Владислава Гераскевича в "шлеме памяти". Несмотря на запрет МОК спортсмен провел два тренировочных дня на Олимпиаде-2026 в экипировке с фото погибших украинских спортсменов.

"Гордимся Владиславом Гераскевичем. Сделали скин для карточек после народного голосования в Threads", — сообщил Олег Гороховский в Threads.

Что предшествовало

Напомним, 12 февраля Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026, потому что он использовал шлем, на котором были изображены погибшие украинские атлеты в результате российской агрессии. Ранее он провел встречу с МОК относительно своего снаряжения.

Ситуация вызвала широкий резонанс в спортивном сообществе. В НОК публично поддержали скелетониста и отметили, что он вышел за правду, честь и память.

В поддержку спортсмена высказались и официальные лица. Так, Андрей Сибига отметил, что речь идет не просто о спортивной санкции, а о принципах и репутации международных институтов.

На этот инцидент также отреагировал Владимир Зеленский. Он отметил, что олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору.