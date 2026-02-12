Скандал вокруг Гераскевича получил реакцию НОК Украины

Владислав Гераскевич на Олимпиаде. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

История Владислава Гераскевича на Играх в Италии получила новое продолжение. Украинский скелетонист не вышел на старт после решения Международного олимпийского комитета, который ранее запретил ему выступать в так называемом "Шлеме памяти".

Речь шла об экипировке с именами украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Facebook НОК Украины.

Ситуация вызвала широкий резонанс в спортивном сообществе. Четыре года назад на Олимпиаде в Пекине молчаливый жест Владислава Гераскевича с надписью против войны был воспринят как призыв к миру, и санкций тогда удалось избежать. Теперь же ссылка на то же правило 50 Олимпийской хартии привела к противоположному решению. Спортсмена фактически отстранили от участия.

Президент МОК Кирсти Ковентри во время встречи с Гераскевичем. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Реакция НОК Украины на дело Гераскевича

В Национальном олимпийском комитете Украины публично поддержали скелетониста. Там подчеркнули, что он вышел за правду, честь и память, и именно это уже можно считать победой. В заявлении отмечено, что даже без старта спортсмен не был один, с ним была и остается вся страна.

Владислав Гераскевич перед тем, как уехать с Олимпиады. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Сам Гераскевич ранее объяснял свою позицию предельно прямо. Он говорил, что не хочет войны и считает естественным стремление к миру в своей стране. По его словам, для него важно, чтобы люди не гибли, а спорт не отворачивался от реальности, в которой живет Украина.

