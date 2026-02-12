Скандал навколо Гераскевича отримав реакцію НОК України

Владислав Гераскевич на Олімпіаді. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Історія Владислава Гераскевича на Іграх в Італії отримала нове продовження. Український скелетоніст не вийшов на старт після рішення Міжнародного олімпійського комітету, який раніше заборонив йому виступати в так званому "Шоломі пам'яті".

Йшлося про екіпіровку з іменами українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Facebook НОК України.

Ситуація викликала широкий резонанс у спортивній спільноті. Чотири роки тому на Олімпіаді в Пекіні мовчазний жест Владислава Гераскевича з написом проти війни був сприйнятий як заклик до миру, і санкцій тоді вдалося уникнути. Тепер же посилання на те саме правило 50 Олімпійської хартії призвело до протилежного рішення. Спортсмена фактично усунули від участі.

Президент МОК Кірсті Ковентрі під час зустрічі з Гераскевичем. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Реакція НОК України на справу Гераскевича

У Національному олімпійському комітеті України публічно підтримали скелетоніста. Там наголосили, що він вийшов за правду, честь та пам'ять, і саме це вже можна вважати перемогою. У заяві зазначено, що навіть без старту спортсмен не був один, з ним була і залишається вся країна.

Владислав Гераскевич перед тим, як виїхати з Олімпіади. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Сам Гераскевич раніше пояснював свою позицію гранично прямо. Він говорив, що не хоче війни і вважає природним прагнення до миру у своїй країні. За його словами, для нього важливо, щоб люди не гинули, а спорт не відвертався від реальності, в якій живе Україна.

