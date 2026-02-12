Відео
Головна Олімпіада У НОК України красномовно відреагували на дискваліфікацію Гераскевича

У НОК України красномовно відреагували на дискваліфікацію Гераскевича

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 11:33
Скандал навколо Гераскевича отримав реакцію НОК України
Владислав Гераскевич на Олімпіаді. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Історія Владислава Гераскевича на Іграх в Італії отримала нове продовження. Український скелетоніст не вийшов на старт після рішення Міжнародного олімпійського комітету, який раніше заборонив йому виступати в так званому "Шоломі пам'яті".

Йшлося про екіпіровку з іменами українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Facebook НОК України.

Читайте також:

Ситуація викликала широкий резонанс у спортивній спільноті. Чотири роки тому на Олімпіаді в Пекіні мовчазний жест Владислава Гераскевича з написом проти війни був сприйнятий як заклик до миру, і санкцій тоді вдалося уникнути. Тепер же посилання на те саме правило 50 Олімпійської хартії призвело до протилежного рішення. Спортсмена фактично усунули від участі.

Кирсти Ковентри
Президент МОК Кірсті Ковентрі під час зустрічі з Гераскевичем. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Реакція НОК України на справу Гераскевича

У Національному олімпійському комітеті України публічно підтримали скелетоніста. Там наголосили, що він вийшов за правду, честь та пам'ять, і саме це вже можна вважати перемогою. У заяві зазначено, що навіть без старту спортсмен не був один, з ним була і залишається вся країна.

Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич перед тим, як виїхати з Олімпіади. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Сам Гераскевич раніше пояснював свою позицію гранично прямо. Він говорив, що не хоче війни і вважає природним прагнення до миру у своїй країні. За його словами, для нього важливо, щоб люди не гинули, а спорт не відвертався від реальності, в якій живе Україна.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі розкритикував олімпійську збірну країни.

Відомий український боксер Олександр Усик розповів сімейну історію, про яку раніше мовчав.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

