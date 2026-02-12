Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Дисквалификация Гераскевича с Олимпиады — Зеленский отреагировал

Дисквалификация Гераскевича с Олимпиады — Зеленский отреагировал

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 14:08
Олимпиада-2026 — Зеленский отреагировал на дисквалификацию Гераскевича
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на дисквалификацию скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026. Спортсмена отстранили из-за шлема с изображением украинцев, которых убила Россия.

Глава государства отреагировал в Telegram в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Реакция Зеленского на дисквалификацию Гераскевича

"Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом", — отметил Зеленский.

Зеленський про дискваліфікацію Гераскевича
Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Он подчеркнул, что такой поступок МОК — точно не о принципах олимпизма. Кроме того, глава государства поблагодарил украинского атлета за решительную позицию.

"Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это об уважении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что это именно РФ нарушает олимпийские принципы. Агрессор продолжает использовать время проведения Олимпиады для войны.

"В 2008-м — война против Грузии, в 2014-м — оккупация Крыма, в 2022-м — полномасштабное вторжение в Украину. И сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр — полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям", — добавил глава государства.

Он отметил, что Россия за время полномасштабной войны убила 660 украинских атлетов и тренеров. При этом 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде.

"Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость — это больше чем иметь медали", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, как Гераскевич отреагировал на свою дисквалификацию. Спортсмен подчеркнул, что его позиция остается неизменной.

Также мы рассказывали о том, что отец Гераскевича заплакал, когда узнал о дисквалификации сына.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Владимир Зеленский Дисквалификация президент олимпиада Владислав Гераскевич
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации