Олимпиада-2026 — Зеленский отреагировал на дисквалификацию Гераскевича

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на дисквалификацию скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпиады-2026. Спортсмена отстранили из-за шлема с изображением украинцев, которых убила Россия.

Глава государства отреагировал в Telegram в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Реакция Зеленского на дисквалификацию Гераскевича

"Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит о другом", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что такой поступок МОК — точно не о принципах олимпизма. Кроме того, глава государства поблагодарил украинского атлета за решительную позицию.

"Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это об уважении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет нарушения ни одного правила", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что это именно РФ нарушает олимпийские принципы. Агрессор продолжает использовать время проведения Олимпиады для войны.

"В 2008-м — война против Грузии, в 2014-м — оккупация Крыма, в 2022-м — полномасштабное вторжение в Украину. И сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр — полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям", — добавил глава государства.

Он отметил, что Россия за время полномасштабной войны убила 660 украинских атлетов и тренеров. При этом 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде.

"Гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость — это больше чем иметь медали", — заявил Зеленский.

