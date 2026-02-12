Олімпіада-2026 — Зеленський відреагував на дискваліфікацію Гераскевича

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026. Спортсмена відсторонили через шолом із зображенням українців, яких вбила Росія.

Глава держави відреагував в Telegram у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Реакція Зеленського на дискваліфікацію Гераскевича

"Спорт не означає безпам'ятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше", — зазначив Зеленський.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Він наголосив, що такий вчинок МОК — точно не про принципи олімпізму. Крім того, глава держави подякував українському атлету за рішучу позицію.

"Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів — це про шану і пам'ять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила", — наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що це саме РФ порушує олімпійські принципи. Агресор продовжує використовувати час проведення Олімпіади для війни.

"У 2008-му — війна проти Грузії, у 2014-му — окупація Криму, у 2022-му — повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор — повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях", — додав глава держави.

Він зазначив, що Росія за час повномасштабної війни вбила 660 українських атлетів і тренерів. При цьому 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді.

"Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість — це більше ніж мати медалі", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Гераскевич відреагував на свою дискваліфікацію. Спортсмен наголосив, що його позиція залишається незмінною.

Також ми розповідали про те, що батько Гераскевича заплакав, коли дізнався про дискваліфікацію сина.