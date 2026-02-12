Гераскевич закликав керівництво МОК до відставки

Батько українського спортсмена Михайло Гераскевич. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію Владислава Гераскевича викликало емоційну реакцію його батька і головного тренера збірної України зі скелетону Михайла Гераскевича.

Він не приховував розчарування і заявив, що команда має намір оскаржувати вердикт у Спортивному арбітражному суді, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Михайло Гераскевич упевнений, що те, що сталося з його сином, виходить за рамки формального трактування правил. Тренер вважає, що в ситуації відчувається тиск, пов'язаний із російськими спонсорами, і саме це могло вплинути на позицію міжнародної структури. Він наголосив, що йдеться не тільки про спорт, а про цінності та принципи.

Реакція Михайла Гераскевича. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Батько Гераскевича звернувся до МОК

Тренер української команди нагадав, що сама ідея Олімпійських ігор історично була пов'язана з вшануванням воїнів, і саме пам'ять про загиблих стала відправною точкою стародавніх змагань. На його думку, "Шолом пам'яті" лише акцентував на цій першооснові, а тому не може розглядатися як порушення духу Олімпіади.

Владислав Гераскевич залишає Олімпіаду-2026. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Фотографи сфотографували його емоційну реакцію відразу після звістки про рішення. При цьому Михайло Гераскевич запевнив, що його сім'я має намір боротися до кінця.

"Якщо у керівництва МОК є честь, вони повинні негайно піти у відставку. Це дискваліфікація демократії заради чиїхось приватних інтересів через тиск російських спонсорів. Це нагадувало торгівлю, але пам'ять про наших героїв не продається", — заявив Михайло Гераскевич.

