Гераскевич закликав керівництво МОК до відставки

Батько Гераскевича заплакав, коли дізнався про дискваліфікацію сина — фото
Рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію Владислава Гераскевича викликало емоційну реакцію його батька і головного тренера збірної України зі скелетону Михайла Гераскевича.
Він не приховував розчарування і заявив, що команда має намір оскаржувати вердикт у Спортивному арбітражному суді, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".
Михайло Гераскевич упевнений, що те, що сталося з його сином, виходить за рамки формального трактування правил. Тренер вважає, що в ситуації відчувається тиск, пов'язаний із російськими спонсорами, і саме це могло вплинути на позицію міжнародної структури. Він наголосив, що йдеться не тільки про спорт, а про цінності та принципи.
Батько Гераскевича звернувся до МОК
Тренер української команди нагадав, що сама ідея Олімпійських ігор історично була пов'язана з вшануванням воїнів, і саме пам'ять про загиблих стала відправною точкою стародавніх змагань. На його думку, "Шолом пам'яті" лише акцентував на цій першооснові, а тому не може розглядатися як порушення духу Олімпіади.
Фотографи сфотографували його емоційну реакцію відразу після звістки про рішення. При цьому Михайло Гераскевич запевнив, що його сім'я має намір боротися до кінця.
"Якщо у керівництва МОК є честь, вони повинні негайно піти у відставку. Це дискваліфікація демократії заради чиїхось приватних інтересів через тиск російських спонсорів. Це нагадувало торгівлю, але пам'ять про наших героїв не продається", — заявив Михайло Гераскевич.
