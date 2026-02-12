Гераскевич призвал руководство МОК к отставке

Отец украинского спортсмена Михаил Гераскевич. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации Владислава Гераскевича вызвало эмоциональную реакцию его отца и главного тренера сборной Украины по скелетону Михаила Гераскевича.

Он не скрывал разочарования и заявил, что команда намерена оспаривать вердикт в Спортивном арбитражном суде, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Михаил Гераскевич уверен, что произошедшее с его сыном выходит за рамки формальной трактовки правил. Тренер считает, что в ситуации ощущается давление, связанное с российскими спонсорами, и именно это могло повлиять на позицию международной структуры. Он подчеркнул, что речь идет не только о спорте, а о ценностях и принципах.

Реакция Михаила Гераскевича. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Отец Гераскевич обратился к МОК

Тренер украинской команды напомнил, что сама идея Олимпийских игр исторически была связана с почитанием воинов, и именно память о погибших стала отправной точкой древних состязаний. По его мнению, "Шлем памяти" лишь акцентировал на этой первооснове, а потому не может рассматриваться как нарушение духа Олимпиады.

Владислав Гераскевич покидает Олимпиаду-2026. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Фотографы запечатлели его эмоциональную реакцию сразу после известия о решении. При этом Михаил Гераскевич заверил, что его семья намерена бороться до конца.

"Если у руководства МОК есть честь, они должны немедленно уйти в отставку. Это дисквалификация демократии ради чьих то частных интересов из за давления российских спонсоров. Это напоминало торговлю, но память о наших героях не продается", — заявил Михаил Гераскевич.

