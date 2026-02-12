Линдси Вонн показала ногу после перелома на Олимпиаде-2026

Линдси Вонн в Италии. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Американская горнолыжница Линдси Вонн вновь оказалась в центре внимания после откровенной публикации в социальных сетях. Спортсменка показала, как сейчас выглядит ее нога после тяжелого падения на Олимпиаде.

Вонн получила сложный перелом большеберцовой кости, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram спортсменки.

На снимке, который опубликовала Линдси Вонн, заметен послеоперационный шрам и следы недавнего хирургического вмешательства. Для 41-летней спортсменки это уже третья операция после того инцидента.

Падение Линдси Вонн. Фото: Reuters

Ранее американка признавалась, что вышла на старт Игр-2026, несмотря на разрыв крестообразных связок, полученный буквально за несколько дней до соревнований. Решение рисковать здоровьем тогда вызвало много споров, но сама спортсменка не скрывает, что осознанно пошла на этот шаг.

Линдси Вонн в больнице. Фото: Reuters

Что чувствует Вонн после травмы

По словам олимпийской чемпионки, восстановление дается непросто, однако она не жалеет о своём выборе. Вонн призналась, что каждый день сталкивается с болью и ограничениями, но считает этот опыт частью своей истории и карьеры.

"Я надеюсь, что если вы что-то вынесете из моей истории — так это то, что у всех есть смелость рисковать. Жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать собой. Потому что единственная неудача в жизни — это не пытаться", — написала Вонн, объяснив, почему даже тяжелый перелом не заставил ее отказаться от борьбы.

