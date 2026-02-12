Видео
Линдси Вонн показала, как выглядит сломанная нога после травмы на Олимпиаде

Линдси Вонн показала, как выглядит сломанная нога после травмы на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 12:53
Линдси Вонн показала ногу после перелома на Олимпиаде-2026
Линдси Вонн в Италии. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Американская горнолыжница Линдси Вонн вновь оказалась в центре внимания после откровенной публикации в социальных сетях. Спортсменка показала, как сейчас выглядит ее нога после тяжелого падения на Олимпиаде.

Вонн получила сложный перелом большеберцовой кости, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram спортсменки.

Читайте также:

На снимке, который опубликовала Линдси Вонн, заметен послеоперационный шрам и следы недавнего хирургического вмешательства. Для 41-летней спортсменки это уже третья операция после того инцидента. 

Линдси Вонн
Падение Линдси Вонн. Фото: Reuters

Ранее американка признавалась, что вышла на старт Игр-2026, несмотря на разрыв крестообразных связок, полученный буквально за несколько дней до соревнований. Решение рисковать здоровьем тогда вызвало много споров, но сама спортсменка не скрывает, что осознанно пошла на этот шаг. 

Линдси Вонн
Линдси Вонн в больнице. Фото: Reuters

Что чувствует Вонн после травмы

По словам олимпийской чемпионки, восстановление дается непросто, однако она не жалеет о своём выборе. Вонн призналась, что каждый день сталкивается с болью и ограничениями, но считает этот опыт частью своей истории и карьеры.

"Я надеюсь, что если вы что-то вынесете из моей истории — так это то, что у всех есть смелость рисковать. Жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать собой. Потому что единственная неудача в жизни — это не пытаться", — написала Вонн, объяснив, почему даже тяжелый перелом не заставил ее отказаться от борьбы. 

Напомним, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили удивил заявлением об олимпийской команде страны на Играх-2026. 

Обладатель трех чемпионских поясов Александр Усик вспомнил курьезный семейный случай, связанный с его женой. 

спорт Лыжный спорт Олимпийские игры-2026 Линдси Вонн Олимпийская сборная США
Автор:
Ярослав Белый
