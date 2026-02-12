Ліндсі Вонн показала ногу після перелому на Олімпіаді-2026

Ліндсі Вонн в Італії. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн знову опинилася в центрі уваги після відвертої публікації в соціальних мережах. Спортсменка показала, який зараз вигляд має її нога після важкого падіння на Олімпіаді.

Вонн отримала складний перелом великогомілкової кістки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram спортсменки.

На знімку, який опублікувала Ліндсі Вонн, помітний післяопераційний шрам та сліди недавнього хірургічного втручання. Для 41-річної спортсменки це вже третя операція після того інциденту.

Падіння Ліндсі Вонн. Фото: Reuters

Раніше американка зізнавалася, що вийшла на старт Ігор-2026, незважаючи на розрив хрестоподібних зв'язок, отриманий буквально за декілька днів до змагань. Рішення ризикувати здоров'ям тоді викликало багато суперечок, але сама спортсменка не приховує, що усвідомлено пішла на цей крок.

Ліндсі Вонн у лікарні. Фото: Reuters

Що відчуває Вонн після травми

За словами олімпійської чемпіонки, відновлення дається непросто, проте вона не шкодує про свій вибір. Вонн зізналася, що щодня стикається з болем та обмеженнями, але вважає цей досвід частиною своєї історії та кар'єри.

"Я сподіваюся, що якщо ви щось винесете з моєї історії — так це те, що у всіх є сміливість ризикувати. Життя занадто коротке, щоб не ризикувати собою. Тому що єдина невдача в житті — це не намагатися", — написала Вонн, пояснивши, чому навіть важкий перелом не змусив її відмовитися від боротьби.

