Головна Олімпіада Шварценеггер зворушливо підтримав одну із зірок Олімпіади-2026

Шварценеггер зворушливо підтримав одну із зірок Олімпіади-2026

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 16:27
Шварценеггер оцінив рішення Вонн ризикнути кар'єрою на Олімпіаді-2026
Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер публічно підтримав гірськолижницю Ліндсі Вонн, яка вирішила виступити на Олімпійських іграх попри серйозні проблеми зі здоров'ям.

Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в Instagram, відзначивши сміливість спортсменки, повідомляє портал Новини.LIVE.

Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер на трибуні. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Арнольд Шварценеггер звернув увагу на складний шлях Ліндсі Вонн до повернення у великий спорт, наголосивши на її віці, перенесених операціях та нещодавній травмі коліна. На його думку, сама ідея участі в Олімпіаді після подібних випробувань викликає сильний відгук та пояснює, чому навколо цієї історії виникло стільки обговорень і критики.

Линдси Вонн
Падіння Ліндсі Вонн. Фото: Reuters

Що Шварценеггер сказав про спортсменку

Рішення Вонн вийти на старт супроводжувалося резонансом і всередині спортивної спільноти, і в її родині. Після травми на етапі Кубка світу в Кранс Монтані спортсменці діагностували складний перелом лівої ноги та провели операцію, а батько закликав її замислитися над завершенням кар'єри, проте сама Вонн вирішила не відмовлятися від Олімпіади.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Люди, які критикують такі рішення, ніколи не намагалися зробити щось по-справжньому велике. Вони не доводили себе до межі і не знають, на що здатні. Без ризику не буває справжніх досягнень", — пояснив 78-річний Шварценеггер.

Нагадаємо, легендарний олімпійський чемпіон підтримав складне рішення українця Владислава Гераскевича на Іграх-2026.

Багато призерів Олімпіади-2026 в Італії скаржаться на погану якість медалей, які постійно ламаються.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт Арнольд Шварценеггер Лижний спорт Олімпійські ігри-2026 Линдсі Вонн Олімпійська збірна США
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
