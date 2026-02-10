Шварценеггер оцінив рішення Вонн ризикнути кар'єрою на Олімпіаді-2026

Шварценеггер зворушливо підтримав одну із зірок Олімпіади-2026
Американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер публічно підтримав гірськолижницю Ліндсі Вонн, яка вирішила виступити на Олімпійських іграх попри серйозні проблеми зі здоров'ям.
Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці в Instagram, відзначивши сміливість спортсменки, повідомляє портал Новини.LIVE.
Арнольд Шварценеггер звернув увагу на складний шлях Ліндсі Вонн до повернення у великий спорт, наголосивши на її віці, перенесених операціях та нещодавній травмі коліна. На його думку, сама ідея участі в Олімпіаді після подібних випробувань викликає сильний відгук та пояснює, чому навколо цієї історії виникло стільки обговорень і критики.
Що Шварценеггер сказав про спортсменку
Рішення Вонн вийти на старт супроводжувалося резонансом і всередині спортивної спільноти, і в її родині. Після травми на етапі Кубка світу в Кранс Монтані спортсменці діагностували складний перелом лівої ноги та провели операцію, а батько закликав її замислитися над завершенням кар'єри, проте сама Вонн вирішила не відмовлятися від Олімпіади.
"Люди, які критикують такі рішення, ніколи не намагалися зробити щось по-справжньому велике. Вони не доводили себе до межі і не знають, на що здатні. Без ризику не буває справжніх досягнень", — пояснив 78-річний Шварценеггер.
