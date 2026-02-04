Відео
Головна Олімпіада Відома спортсменка виступить на Олімпіаді-2026 попри травму

Відома спортсменка виступить на Олімпіаді-2026 попри травму

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 12:49
Ліндсі Вонн здивувала рішенням брати участь в Олімпіаді-2026 із травмою
Ліндсі Вонн на пресконференції. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн стала головною героїнею однієї з найбільш обговорюваних медичних історій напередодні Олімпіади-2026. У рамках підготовки до Ігор спортсменка зазнала серйозного падіння на етапі у Швейцарії, вилетівши за межі траси.

Це призвело до розриву передньої хрестоподібної зв'язки та пошкодження меніска колінного суглоба, повідомляє пресслужба ОІ-2026.

Попри характер травми, Ліндсі Вонн заявила про намір все ж вийти на старт Олімпійських ігор. За словами спортсменки, набряк коліна залишається мінімальним, а стабільність суглоба забезпечується користуючись з розвиненої м'язової маси та тривалого досвіду відновлення після подібних пошкоджень.

Линдси Вонн
Ліндсі Вонн на трасі. Фото: Reuters/Romina Amato

Рішення Вонн на межі медичного ризику

Виступати на змаганнях лижниця планує в спеціальному ортопедичному брейсі, який має додатково стабілізувати коліно. Її команда щодня відстежує стан 41-річної спортсменки, а тренувальний заїзд показав, що вона фізично здатна спробувати вийти на старт найближчими днями.

Линдси Вонн
Ліндсі Вонн одразу після травми. Фото: Reuters/Romina Amato

Цей випадок демонструє, наскільки тиск Олімпіади може штовхати навіть найдосвідченіших атлетів на граничний ризик. Гірськолижний спорт вважається одним із найбільш травмонебезпечних для хрестоподібних зв'язок. Участь у змаганнях зі свіжим розривом є дуже небезпечним рішенням, але для Вонн готова ризикнути заради турніру, який проводиться раз на чотири роки.

Нагадаємо, американський чемпіон Деонтей Вайлдер підтвердив, що Олександр Усик стане його суперником у 2026 році.

Українська журналістка Влада Седан злякалася реакції вболівальників "Аякса" на перехід Олександра Зінченка в клуб із Нідерландів.

спорт Лижний спорт Олімпійські ігри-2026 Линдсі Вонн Олімпійська збірна США
Ярослав Білий - Редактор
Автор:
Ярослав Білий
