Ліндсі Вонн здивувала рішенням брати участь в Олімпіаді-2026 із травмою

Відома спортсменка виступить на Олімпіаді-2026 попри травму
Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн стала головною героїнею однієї з найбільш обговорюваних медичних історій напередодні Олімпіади-2026. У рамках підготовки до Ігор спортсменка зазнала серйозного падіння на етапі у Швейцарії, вилетівши за межі траси.
Це призвело до розриву передньої хрестоподібної зв'язки та пошкодження меніска колінного суглоба, повідомляє пресслужба ОІ-2026.
Попри характер травми, Ліндсі Вонн заявила про намір все ж вийти на старт Олімпійських ігор. За словами спортсменки, набряк коліна залишається мінімальним, а стабільність суглоба забезпечується користуючись з розвиненої м'язової маси та тривалого досвіду відновлення після подібних пошкоджень.
Рішення Вонн на межі медичного ризику
Виступати на змаганнях лижниця планує в спеціальному ортопедичному брейсі, який має додатково стабілізувати коліно. Її команда щодня відстежує стан 41-річної спортсменки, а тренувальний заїзд показав, що вона фізично здатна спробувати вийти на старт найближчими днями.
Цей випадок демонструє, наскільки тиск Олімпіади може штовхати навіть найдосвідченіших атлетів на граничний ризик. Гірськолижний спорт вважається одним із найбільш травмонебезпечних для хрестоподібних зв'язок. Участь у змаганнях зі свіжим розривом є дуже небезпечним рішенням, але для Вонн готова ризикнути заради турніру, який проводиться раз на чотири роки.
