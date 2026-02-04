Видео
Видео

Известная спортсменка выступит на Олимпиаде-2026 несмотря на травму

Дата публикации 4 февраля 2026 12:49
Линдси Вонн удивила решением участвовать в Олимпиаде-2026 с травмой
Линдси Вонн на пресс-конференции. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн стала главной героиней одной из самых обсуждаемых медицинских историй накануне Олимпиады-2026. В рамках подготовки к Играм спортсменка потерпела серьезное падение на этапе в Швейцарии, вылетев за пределы трассы.

Это привело к разрыву передней крестообразной связки и повреждению мениска коленного сустава, сообщает пресс-служба ОИ-2026.

Несмотря на характер травмы, Линдси Вонн заявила о намерении все же выйти на старт Олимпийских игр. По словам спортсменки, отек колена остается минимальным, а стабильность сустава обеспечивается за счет развитой мышечной массы и длительного опыта восстановления после подобных повреждений. 

Линдси Вонн
Линдси Вонн на трассе. Фото: Reuters/Romina Amato

Решение Вонн на грани медицинского риска

Выступать на соревнованиях лыжница планирует в специальном ортопедическом брейсе, который должен дополнительно стабилизировать колено. Ее команда ежедневно отслеживает состояние 41-летней спортсменки, а тренировочный заезд показал, что она физически способна попробовать выйти на старт в ближайшие дни. 

Линдси Вонн
Линдси Вонн сразу после травмы. Фото: Reuters/Romina Amato

Этот случай демонстрируют, насколько давление Олимпиады может толкать даже самых опытных атлетов на предельный риск. Горнолыжный спорт считается одним из самых травмоопасных для крестообразных связок. Участие в соревнованиях со свежим разрывом является очень опасным решением, но для Вонн готова рискнуть ради турнира, который проводится раз в четыре года. 

спорт Лыжный спорт Олимпийские игры-2026 Линдси Вонн Олимпийская сборная США
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
