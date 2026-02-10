Видео
Главная Олимпиада Шварценеггер трогательно поддержал одну из звезд Олимпиады-2026

Шварценеггер трогательно поддержал одну из звезд Олимпиады-2026

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 16:27
Шварценеггер оценил решение Вонн рискнуть карьерой на Олимпиаде-2026
Американская горнолыжница Линдси Вонн. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер публично поддержал горнолыжницу Линдси Вонн, которая приняла решение выступить на Олимпийских играх несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Instagram, отметив смелость спортсменки, сообщает портал Новини.LIVE

Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер на трибуне. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Арнольд Шварценеггер обратил внимание на сложный путь Линдси Вонн к возвращению в большой спорт, подчеркнув ее возраст, перенесенные операции и недавнюю травму колена. По его мнению, сама идея участия в Олимпиаде после подобных испытаний вызывает сильный отклик и объясняет, почему вокруг этой истории возникло столько обсуждений и критики. 

Линдси Вонн
Падение Линдси Вонн. Фото: Reuters

Что Шварценеггер сказал о спортсменке

Решение Вонн выйти на старт сопровождалось резонансом и внутри спортивного сообщества, и в ее семье. После травмы на этапе Кубка мира в Кранс Монтане спортсменке диагностировали сложный перелом левой ноги и провели операцию, а отец призвал ее задуматься о завершении карьеры, однако сама Вонн решила не отказываться от Олимпиады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Люди, которые критикуют такие решения, никогда не пытались сделать что-то по-настоящему большое. Они не доводили себя до предела и не знают, на что способны. Без риска не бывает настоящих достижений", — объяснил 78-летний Шварценеггер. 

Напомним, легендарный олимпийский чемпион поддержал сложное решение украинца Владислава Гераскевича на Играх-2026. 

Многие призеры Олимпиады-2026 в Италии жалуются на плохое качество медалей, которые постоянно ломаются. 

спорт Арнольд Шварценеггер Лыжный спорт Олимпийские игры-2026 Линдси Вонн Олимпийская сборная США
Ярослав Белый - Редактор
Автор:
Ярослав Белый
